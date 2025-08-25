الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين ال 25 من آب 2025

photo 2025 08 24 09 38 39 860x484 1

دمشق:

1 ـ ورشة تقوية في التعبير الإنشائي عند الأطفال واليافعين، بالمركز الثقافي في المزة، الساعة ال 5 مساءً.

2 ـ عرض مسرحية “كل عار وأنتم بخير” للأخوين ملص، على خشبة مسرح الخيام، الساعة ال 7 مساءً.

3 ـ عرض أفلام” الشاطر، ماديون، الجمعة العجيبة، روكي الغلابة، إعادتها”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة ال 12.30 ظهراً حتى الساعة ال 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ فعالية ثقافية ترفيهية لأطفال الشهداء، في صالة المصري الملكية بقدسيا، الساعة ال 3 ظهراً.

حلب:

1 ـ عرض أفلام”المهمة المستحيلة الحساب النهائي، روكي الغلابة، السليل، عام في جامعة أوكسفورد، ريستارت، السنافر، الشاطر”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة ال 12.30 ظهراً، حتى الساعة ال 9.30 ليلاً.

إدلب:

1ـ أمسية شعرية مع شاعر الدعوة والأجيال مصطفى عكرمة، في مسرح مديرية الثقافة بمحافظة إدلب، الساعة ال 6 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ محاضرة بعنوان “إيبلا أصل التمدن وحرف الضاد”، للباحث الأثري الدكتور بسام جاموس، في مقر فرع اللاذقية لاتحاد الكتاب العرب بمشروع الأوقاف، قرب حديقة الأماكن، الساعة ال 12 ظهراً.

اتحاد الكتّاب العرب ينظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على سوريا
المعلمة سارية عائشة: فوزي بجائزة الشارقة عن فئة “المعلم المبدع” شرف لي في تمثيل سوريا بالمحافل العربية والدولية
محمد سبيع السباعي… شاعر الأسر والنصر يروي تجربته في ندوة بالمكتبة الوطنية بدمشق
إحداث منتدى تعليمي ثقافي في بلدة عرى بريف السويداء ‏
كتاب الفنون الموسيقية الحلبية… تراث نابض بين القدود والسماح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك