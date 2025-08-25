الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين ال 25 من آب 2025

دمشق:

1 ـ ورشة تقوية في التعبير الإنشائي عند الأطفال واليافعين، بالمركز الثقافي في المزة، الساعة ال 5 مساءً.

2 ـ عرض مسرحية “كل عار وأنتم بخير” للأخوين ملص، على خشبة مسرح الخيام، الساعة ال 7 مساءً.

3 ـ عرض أفلام” الشاطر، ماديون، الجمعة العجيبة، روكي الغلابة، إعادتها”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة ال 12.30 ظهراً حتى الساعة ال 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ فعالية ثقافية ترفيهية لأطفال الشهداء، في صالة المصري الملكية بقدسيا، الساعة ال 3 ظهراً.

حلب:

1 ـ عرض أفلام”المهمة المستحيلة الحساب النهائي، روكي الغلابة، السليل، عام في جامعة أوكسفورد، ريستارت، السنافر، الشاطر”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة ال 12.30 ظهراً، حتى الساعة ال 9.30 ليلاً.

إدلب:

1ـ أمسية شعرية مع شاعر الدعوة والأجيال مصطفى عكرمة، في مسرح مديرية الثقافة بمحافظة إدلب، الساعة ال 6 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ محاضرة بعنوان “إيبلا أصل التمدن وحرف الضاد”، للباحث الأثري الدكتور بسام جاموس، في مقر فرع اللاذقية لاتحاد الكتاب العرب بمشروع الأوقاف، قرب حديقة الأماكن، الساعة ال 12 ظهراً.