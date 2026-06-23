محاضرة في ثقافي المزة بدمشق حول كيفية اكتشاف مواهب الأطفال في سن مبكرة

دمشق-سانا

في محاولة للإجابة عن تساؤلات كثير من الأهالي حول كيفية اكتشاف قدرات أبنائهم في سن مبكرة وتنميتها، استضاف المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق بالتعاون مع مؤسسة كيوان محاضرة بعنوان “كيف تكتشف المهارات في طفلك وتنميها”، قدمتها الدكتورة آلاء الحمصي، وسط حضور من المهتمين بقضايا التربية والطفولة.

الأسرة الحاضنة الأولى للمواهب

واستهلت الحمصي محاضرتها بالتأكيد على أن الأسرة تشكل النواة الأساسية للمجتمع، وأن دور الأم لا يقتصر على الرعاية اليومية لأبنائها، بل يمتد إلى المساهمة في اكتشاف قدراتهم وتطويرها بالشكل الأمثل وتنمية مواهبهم، موضحة الفرق بين الموهبة والمهارة، حيث إن الموهبة قدرة فطرية يولد بها الطفل، في حين أن المهارة تُكتسب من خلال التعلم والتدريب والممارسة المستمرة.

فوائد تنمية المواهب على شخصية الطفل

ووفق الحمصي، من شأن الاهتمام بموهبة الطفل وتنميتها أن يعزز ثقته بنفسه ويمنحه شعوراً بالإنجاز والانتماء، ما ينعكس إيجاباً على سلوكه وحالته النفسية، فيصبح أقل غضباً وأكثر هدوءاً واستقراراً وأماناً داخلياً، والأطفال الذين يجدون مساحة للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم يتمتعون بفرص أفضل لتطوير شخصياتهم، بما يساعدهم مستقبلاً على تلبية احتياجاتهم العاطفية والمهنية.

ورأت الحمصي أن الموهبة قد تتحول مستقبلاً إلى مصدر دخل أو إلى قيمة نفسية ومعنوية كبيرة في حياة الطفل، ودعت الأمهات إلى الاستثمار في قدرات أبنائهن وتوفير البيئة الداعمة لهم.

أسئلة جوهرية لاكتشاف موهبة الطفل

وحول كيفية اكتشاف المواهب، شددت الحمصي على أهمية مراقبة الأهل للأنشطة التي يستمتع بها الطفل ويكررها باستمرار، باعتبارها مؤشراً مهماً على ميوله وقدراته، مقدمة مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تساعد الأهل في اكتشاف مواهب أبنائهم، منها: ما الشيء الذي يقوم به الطفل ويكرره وهو مستمتع؟ وما النشاط الذي يبذل فيه جهداً إضافياً دون شعور بالملل؟ وما الأمور التي يمدحه الآخرون عليها، وما الأشياء التي تجعله سعيداً؟ً، إضافةً إلى ملاحظة المجالات التي يتعلمها بسرعة مقارنة بغيرها، سواء في الأعمال المنزلية أو غيرها من الأنشطة.

إيجاد أنشطة منزلية بديلة

في سبيل اكتشاف المواهب، اقترحت الحمصي عدداً من الأنشطة المنزلية التي تساعد في ذلك، من بينها إعداد زاوية خاصة للاكتشاف داخل المنزل، وتخصيص يوم خالٍ من شاشات التلفزة واللعب بالجوال، يتيح للأطفال ممارسة أنشطة متنوعة تكشف عن ميولهم وقدراتهم، مشددةً على أهمية التقليل التدريجي من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات الإلكترونية، مقابل توفير بدائل ممتعة وهادفة تسهم في تنمية الإبداع والمهارات المختلفة لديهم.



وفي ختام المحاضرة، وجهت الحمصي رسالة إلى الأمهات، أكدت فيها أن لكل طفل مفتاحاً خاصاً، وأن الله تعالى أودع في كل طفل موهبة فريدة تشبه الهدية التي لم تُفتح بعد، مبينة أن مسؤولية الأهل تكمن في اكتشاف هذه الموهبة ورعايتها وتنميتها بالشكل الصحيح.