نادي سينما “البيت” يحتضن عرض فيلم “Manchester by the Sea” ضمن تظاهرة “غفران”

دمشق-سانا

احتضن بيت ألبيرتو اليسوعي في جرمانا فعالية سينمائية جديدة ضمن تظاهرة “غفران” التي ينظمها نادي سينما “البيت”، حيث عُرض الفيلم الأمريكي Manchester by the Sea (2016) للمخرج كينيث لونيرغان، بحضور جمهور من محبي السينما والنقاشات الفكرية.

ويتابع الفيلم قصة لي تشاندلر الذي يعود قسراً إلى بلدته بعد وفاة شقيقه، ليتولى رعاية ابن أخيه، هذا الحدث يعيد فتح جراح ماضٍ ثقيل، فتتشابك المسؤولية مع الألم، ويجد البطل نفسه أمام مواجهة مباشرة مع خسارته القديمة.

الفيلم لا يعتمد على الحبكة التقليدية بقدر ما يغوص في التفاصيل النفسية الدقيقة للشخصية، مقدّماً معالجة هادئة لقضية الفقد، وطارحاً أسئلة حول حدود الغفران وإمكانية التعايش مع الذنب دون تقديم إجابات جاهزة، ما يترك مساحة واسعة لتأويلات المشاهدين.

نشاط النادي

وأوضحت نيرفانا داود، المتطوعة في النادي، أن عروضه تُقام أسبوعياً أو نصف شهرياً ضمن تظاهرات سينمائية، وتتمحور حول قضايا إنسانية محددة، ويلي كل عرض نقاش مفتوح يتناول الجوانب الفنية والفكرية للعمل وعلاقته بالواقع.

وأضافت: إن النادي قدّم خلال الفترة الماضية فعاليات متنوعة شملت عروضاً خاصة وحوارات تفاعلية، مشيرة إلى أن اختيار فيلم Manchester by the Sea جاء ضمن سياق تظاهرة “غفران” التي تناقش مفاهيم التسامح ومواجهة الذات، بعد تظاهرة سابقة حملت عنوان “الخطيئة”.