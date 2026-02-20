وزارة الثقافة: 1.290 مليون زائر لمعرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

أعلن نائب وزير الثقافة ومدير معرض دمشق الدولي للكتاب سعد نعسان، أن الدورة الاستثنائية للمعرض حققت أرقاماً قياسية، حيث بلغ عدد الزائرين مليوناً و290 ألف زائر منهم 350 ألف طفل .

وقال نعسان خلال منشور عبر”x” اليوم الجمعة: “إن معرض الكتاب الذي اختتم الإثنين الماضي تضمن 1000 فعالية ثقافية مميزة”، موضحاً أن ذلك يشكل زيادة نسبتها 35 بالمئة عن الخطة التي كانت أعلنت عنها وزارة الثقافة قبل افتتاح المعرض، التي كانت مقررة بـ 650 فعالية طوال أيام المعرض الـ11.

ولفت نائب وزير الثقافة إلى أن معرض دمشق الدولي للكتاب أظهر حجم حبّ السوريين للكتاب وشغفهم بالمعرفة، إذ حقق مبيعات بلغت 500 ألف كتاب خلال أيامه، مع توفر 140 ألف عنوان امام القراء.

وأعرب نعسان عن الفخر بهذا الإنجاز منوهاً بأنه يؤكد عودة سوریا لريادتها الثقافية وتاريخها الحضاري وعودة الكلمة إلى بلد الأبجدية.

وكانت الدورة الاستثنائية من معرض دمشق الدولي للكتاب افتتحت رسمياً في ال 5 من شباط الجاري في قصر المؤتمرات بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وسط مشاركة رسمية وثقافية واسعة، شملت عدداً من الوزراء والشخصيات السياسية والفكرية العربية، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين.

وبدأ المعرض باستقبال الزوار في مدينة المعارض بدمشق من ال 6 حتى ال 16 من شباط الجاري، حيث شهد مشاركة غير مسبوقة تمثلت في أكثر من 500 دار نشر مشاركة من 35 دولة، ما جعله الحدث الثقافي الأبرز الذي يقام في سوريا منذ عقود.