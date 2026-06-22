عرض مسرحي يوثّق طقوس الأعراس الشعبية في القصير بريف حمص

حمص-سانا



قدّم فريق القصير المسرحي بالتعاون مع فرقة “ميجانا جود”، اليوم الإثنين، عرضاً تراثياً بعنوان “عرس مطنطن”، على خشبة المركز الثقافي في مدينة القصير، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه مديرية ثقافة حمص.

وجسّد العرض طقوس الأعراس القديمة في مدينة القصير، مستحضراً تفاصيل الحياة الاجتماعية والأهازيج والعادات المرتبطة بالمناسبات الشعبية، في محاولة لتعريف الأجيال الشابة بهذا الموروث والحفاظ عليه من الاندثار.



وأوضح قائد فريق القصير المسرحي محمد حوراني في تصريح لمراسل سانا أن الفريق، الذي تأسس في شباط الماضي، يضم مجموعة من الشباب والأطفال المؤمنين بأن المسرح رسالة ثقافية ومجتمعية، وأشار إلى أن المسرحية التي كتبها وأخرجها وشارك في تمثيلها، تناولت التراث اللامادي بوصفه جزءاً من الهوية المحلية المتجسدة في اللهجة والعادات والتقاليد.



من جهته، أكد مدير المركز الثقافي في القصير عبد المجيد قرنداش أن العرض يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لإحياء التراث اللامادي، ويسلط الضوء على تقاليد المنطقة التي غابت عن ذاكرة بعض الشباب نتيجة سنوات النزوح والابتعاد عن البيئة المحلية، مشدداً على أهمية دعم الفرق الشبابية المتطوعة وتمكينها من الاستمرار في نشاطها المسرحي والثقافي.



ويأتي هذا العرض في ختام فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تضمن ورشات وندوات وأنشطة متنوعة هدفت إلى صون التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

