 “مختلفون ولكن قادرون”… عرض مسرحي يضيء على قوة أطفال ذوي الإعاقة

دمشق-سانا



احتضن مجمع دمر الثقافي بدمشق، بالتعاون مع مؤسسة المرام، اليوم الإثنين، عرضاً مسرحياً بعنوان “مختلفون ولكن قادرون”، قدّمه أطفال من ذوي الإعاقة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها في المجتمع، والدعوة إلى تعزيز دمجهم وتمكينهم من ممارسة دورهم الطبيعي والفاعل في الحياة.

وجسّد أطفال مؤسسة المرام في المسرحية قصصاً مستوحاة من واقعهم اليومي، وما يواجهونه من صعوبات في المدرسة والمجتمع، إلى جانب إبراز الجهود التي تبذلها الأسر والمعلمون والاختصاصيون لمساندتهم وتسهيل اندماجهم في محيطهم التعليمي والاجتماعي.





وأوضحت مؤلفة ومخرجة العمل دانيا المرعشلي في تصريح لـ سانا، أن المسرحية تسلط الضوء على أهمية دور المعلم والاختصاصي والأسرة في مرافقة الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن الرسالة الأساسية للعمل تتمثل في الدعوة إلى تقبل الآخر، ونبذ التنمر، وتعزيز قيم المحبة والتعاون.



كما بيّنت أن التحضير للعرض تطلّب جهداً كبيراً من الكادر التدريسي والأطفال المشاركين، بهدف تقديم عمل صادق يعكس واقعهم، ويصل برسالته الإنسانية إلى الجمهور.

من جهتها، أشارت الاختصاصية التربوية مرام عابورة إلى أن المسرحية تستند إلى تجارب واقعية يعيشها الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم، مؤكدة أهمية توسيع برامج الدمج وتقديم الدعم للمؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم وتحقيق استقلاليتهم.







ويأتي هذا العرض ضمن الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي ينظمها مجمع دمر الثقافي، بالتعاون مع الجهات المعنية بدعم ذوي الإعاقة، بهدف نشر ثقافة الدمج المجتمعي، وإبراز طاقات هذه الفئة وقدرتها على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.