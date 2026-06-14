“إبرة وخيط” تعرض أعمالاً فنية يدوية تعكس إبداع السيدات في ثقافي أبو رمانة بدمشق 

دمشق-سانا



نظّمت سيدات مجموعة “إبرة وخيط”، اليوم الأحد، معرضاً فنياً للّوحات القماشية والمشغولات اليدوية تحت عنوان “ننسج الأمل” في ثقافي أبو رمانة بدمشق، حيث قدّمت 20 سيدة أعمالهن المتنوعة من التطريز واللوحات القماشية، إضافة إلى الإكسسوارات وأدوات الزينة والحقائب النسائية.



وضمّ المعرض لوحات مصنوعة من أدوات بسيطة ومتوافرة في معظم المنازل السورية، إذ استعادت بعض المشاركات قطع القماش المتبقية من أثواب قديمة وحوّلنها إلى أغطية للمناضد أو لوحات قماشية تزيّن جدران المنازل، في إطار عملية إعادة تدوير مبتكرة، وتميّزت الأعمال بدقة تشكيلاتها الهندسية، إذ قُسّمت بعض اللوحات إلى مربعات متساوية بألوان متعددة، مع إبراز دقة القطب المستخدمة في التطريز.



كما عُرضت لوحات مطرّزة بألوان العلم السوري تجسّد فرحة التحرير، مستخدمة أحجاراً ملوّنة ولامعة، إلى جانب لوحات حروفية تحمل عبارات عن عشق دمشق، وأخرى تضم جميع حروف اللغة العربية، إضافة إلى مشغولات من الكروشيه ولوحتين جماعيتين حملتا روح العمل المشترك بعنوان “حكايتنا”.

وأوضحت مصممة الأزياء والمشرفة على المعرض ليلى طبانة في تصريح لـ سانا، أنها شاركت بأعمال اعتمدت فيها على إعادة تدوير قماش الجينز، حيث صنعت منه حقيبة ووسادة، وجميعها منفذة يدوياً باستخدام الإبرة، وبيّنت أن اختيار الألوان وتنسيقها عنصر أساسي في نجاح العمل، إذ يتطلب ذوقاً وإحساساً فنياً، كما استخدمت بقايا الخرز لإضفاء لمسات جمالية على القطع.



وحول الوقت والجهد اللازمين لإنجاز هذه الأعمال، أشارت طبانة إلى أن ذلك يختلف باختلاف نوع القطعة؛ فالتطريز اليدوي يحتاج إلى وقت أطول، بينما يسهّل استخدام ماكينة الخياطة العمل ويوفّر الجهد، ولا سيما عند التعامل مع أقمشة صعبة، في حين يُفضَّل العمل اليدوي عندما يكون القماش مريحاً.



وأكدت طبانة أهمية نشاطات المجموعة لما تقدّمه من دور اجتماعي وثقافي يسهم في تنمية المهارات اليدوية وتشجيع ثقافة إعادة التدوير والإنتاج المنزلي، مشيرة إلى أن المجموعة تعمل مع سيدات البيوت والمهتمات بالأعمال اليدوية.



بدورها، أوضحت الفنانة التشكيلية رزان كيلاني أنها اعتمدت في لوحاتها المشاركة على توظيف الأقمشة التراثية، ولا سيما قماش الأغباني، مع دمجها بخامات متنوعة لإضفاء قيمة جمالية وفنية على العمل، وعرضت لوحات استخدمت فيها مواد بسيطة مثل الخيوط وأكياس الخيش وغيرها من الخامات المتوافرة.



وأكدت كيلاني أهمية هذا النوع من الفنون لما يحمله من فائدة ومتعة في آن واحد، إذ يعزّز الصبر والمثابرة، ويساعد على تفريغ الطاقات السلبية بطريقة إيجابية وخلاقة، مضيفة أنها تجد في هذا المجال شغفاً كبيراً يدفعها إلى تطوير تجربتها الفنية باستمرار.



وتضم مجموعة “إبرة وخيط” شرائح متنوعة من السيدات، من ربات منازل ومتقاعدات من مجالات مختلفة، كالتعليم والهندسة والوظائف الإدارية، إضافة إلى كبار السن اللواتي يجدن في هذه الأنشطة فرصة لملء أوقاتهن بما هو مفيد ومنتج، فيتعلمن مهارات جديدة ويقدمن أعمالاً تحقق لهن الفائدة والمتعة معاً.



