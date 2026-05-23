‏”العشر المباركات”… محاضرة بدمشق تستحضر روح ذي الحجة ومعاني ‏التكافل والإيمان

دمشق-سانا
أحيت محاضرة دينية في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة أجواء العشر الأوائل من ذي الحجة بما تحمله من معاني الطاعة والتقرب إلى الله، مسلطة الضوء على فضائل هذه الأيام المباركة، وما يرتبط بها من قيم الرحمة والتكافل والتوبة.
وجاءت المحاضرة بعنوان “فضل الليالي العشر وعيد الأضحى”، وأقيمت بالتعاون بين مديريتي الثقافة والأوقاف في دمشق، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الديني والثقافي.
وتحدث معاذ شيخ محمد خلال المحاضرة عن المكانة العظيمة للأيام العشر الأولى من ذي الحجة، بوصفها من أفضل أيام الدنيا لما تجتمع فيها من أمهات العبادات والطاعات، من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهو ما يمنحها خصوصية روحية استثنائية.
وأوضح أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأيام بمزيد من الفضل والبركة، مستشهداً بقوله تعالى: “والفجر وليالٍ عشر”، وبالأحاديث النبوية التي أكدت ”أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر الأيام”.
يوم عرفة…مشهد الرحمة والخشوع
وتوقفت المحاضرة عند فضل يوم عرفة، وما يحمله من معاني المغفرة والعتق من النار، إلى جانب فضل صيامه لغير الحاج، حيث لفت المحاضر إلى أن مشهد الوقوف بعرفات يجسد وحدة المسلمين وتجردهم للخالق، في صورة إيمانية تتجلى فيها معاني الخضوع والخشوع والرجاء.
كما سلطت المحاضرة الضوء على فضائل عيد الأضحى المبارك، الذي يمثل تتويجاً لطاعات العشر من ذي الحجة، ويوم النحر الذي وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه “أعظم الأيام عند الله”.
وتناول المحاضر شعيرة الأضحية باعتبارها رمزاً للعطاء وإحياءً لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، وما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية تقوم على صلة الأرحام وإدخال السرور إلى قلوب المحتاجين.
محطات إيمانية تعزز التقوى
وفي تصريح لـ سانا، قال شيخ محمد، مسؤول الدعوة المسجدية في مديرية أوقاف دمشق: “إن هذه الأيام من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختارها الله وخصها بفضائل لا تكون لغيرها، وفيها تجتمع أمهات العبادات من صلاة وصيام وزكاة وتكافل ومحبة”، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمن مواسم يتزود فيها بالتقوى، كرمضان والعشر من ذي الحجة ويوم عرفة.
ويشغل معاذ شيخ محمد مهام الإمامة والخطابة في عدد من المساجد، ويقدّم دروساً ومحاضرات تربوية ودينية تتناول قضايا التزكية والسلوك والقيم الإسلامية، كما يشارك في برامج ومحاضرات تنظمها وزارة الأوقاف والمراكز الثقافية، والفعاليات الفكرية والرمضانية التي تُعنى بتعزيز الوعي الديني والاجتماعي.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفكرية التي تستضيفها المراكز الثقافية في دمشق، بهدف تعزيز الوعي الديني المعتدل، وربط المناسبات الروحية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ قيم المحبة والتكافل والانتماء الوطني والمجتمعي.