‏”العشر المباركات”… محاضرة بدمشق تستحضر روح ذي الحجة ومعاني ‏التكافل والإيمان

دمشق-سانا‏

أحيت محاضرة دينية في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة أجواء العشر ‏الأوائل من ذي الحجة بما تحمله من معاني الطاعة والتقرب إلى الله، مسلطة ‏الضوء على فضائل هذه الأيام المباركة، وما يرتبط بها من قيم الرحمة ‏والتكافل والتوبة‎.‎

وجاءت المحاضرة بعنوان “فضل الليالي العشر وعيد الأضحى”، وأقيمت ‏بالتعاون بين مديريتي الثقافة والأوقاف في دمشق، بحضور عدد من المهتمين ‏بالشأن الديني والثقافي‎.‎

وتحدث معاذ شيخ محمد خلال المحاضرة عن المكانة العظيمة للأيام العشر ‏الأولى من ذي الحجة، بوصفها من أفضل أيام الدنيا لما تجتمع فيها من ‏أمهات العبادات والطاعات، من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهو ما يمنحها ‏خصوصية روحية استثنائية‎.‎

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأيام بمزيد من الفضل والبركة، ‏مستشهداً بقوله تعالى: “والفجر وليالٍ عشر”، وبالأحاديث النبوية التي أكدت ‌‏”أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر الأيام”‌‎.‎

يوم عرفة…مشهد الرحمة والخشوع

وتوقفت المحاضرة عند فضل يوم عرفة، وما يحمله من معاني المغفرة ‏والعتق من النار، إلى جانب فضل صيامه لغير الحاج، حيث لفت المحاضر ‏إلى أن مشهد الوقوف بعرفات يجسد وحدة المسلمين وتجردهم للخالق، في ‏صورة إيمانية تتجلى فيها معاني الخضوع والخشوع والرجاء‎.‎

كما سلطت المحاضرة الضوء على فضائل عيد الأضحى المبارك، الذي يمثل ‏تتويجاً لطاعات العشر من ذي الحجة، ويوم النحر الذي وصفه النبي الكريم ‏صلى الله عليه وسلم بأنه “أعظم الأيام عند الله”‌‎.‎

وتناول المحاضر شعيرة الأضحية باعتبارها رمزاً للعطاء وإحياءً لسنة النبي ‏إبراهيم عليه السلام، وما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية تقوم على صلة ‏الأرحام وإدخال السرور إلى قلوب المحتاجين‎.‎

محطات إيمانية تعزز التقوى

وفي تصريح لـ سانا، قال شيخ محمد، مسؤول الدعوة المسجدية في مديرية ‏أوقاف دمشق: “إن هذه الأيام من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ‏اختارها الله وخصها بفضائل لا تكون لغيرها، وفيها تجتمع أمهات العبادات ‏من صلاة وصيام وزكاة وتكافل ومحبة‎”،‏ مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى ‏جعل للمؤمن مواسم يتزود فيها بالتقوى، كرمضان والعشر من ذي الحجة ‏ويوم عرفة‎.‎

ويشغل معاذ شيخ محمد مهام الإمامة والخطابة في عدد من المساجد، ويقدّم ‏دروساً ومحاضرات تربوية ودينية تتناول قضايا التزكية والسلوك والقيم ‏الإسلامية، كما يشارك في برامج ومحاضرات تنظمها وزارة الأوقاف ‏والمراكز الثقافية، والفعاليات الفكرية والرمضانية التي تُعنى بتعزيز الوعي ‏الديني والاجتماعي‎.‎

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفكرية التي تستضيفها ‏المراكز الثقافية في دمشق، بهدف تعزيز الوعي الديني المعتدل، وربط ‏المناسبات الروحية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ قيم ‏المحبة والتكافل والانتماء الوطني والمجتمعي‎.‎