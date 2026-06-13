المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 13 من حزيران 2026

المفكرة الثقافية 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 13 من حزيران 2026

دمشق:

1 –  عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “قلباً وقالباً 2” و”العصر الجليدي: مسار التصادم”، في صالة سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – حفل توقيع كتاب الكاريكاتير “رئيس من دون سبب… قلة أدب”، يقيمه مؤلف الكتاب الفنان سعد حاجو بالتعاون مع دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، في مقهى الكمال بدمشق، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – فعالية للأطفال بعنوان “مواهب”، تتضمن إلقاء شعر وموسيقا وإنشاداً ورسماً، يشرف عليها الأساتذة حنان محمد ورجاء علي ورنا الحمصي في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “أنواع الحروق وعلاجها” تقدمها الدكتورة راما الحجي بالتعاون مع مؤسسة رشد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – صالون ثقافي بعنوان “القراءة غذاء العقل والروح”، بإشراف الأستاذ محمد الراوي في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

6 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة ثقافية وتوعوية بعنوان “ثورة الذكاء الاصطناعي: كيف ستبدو حياتنا في السنوات القادمة؟”، يقدمها المهندس طاهر الموصلي في المركز الثقافي العربي بمدينة جيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان “التعريف بحملة لا تخنقوا الحقيقة وكيفية المشاركة فيها”، تنفذها إدارة الحملة بالتعاون مع المتطوعين، في مكتب الحملة بدوار مدينة عربين – نزلة طريق زملكا، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – ندوة ثقافية فنية مخصصة للشباب بعنوان “خيوط تشيهارو” بالتعاون مع نادي ألبيرتو للفنون، في مركز بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4 – حفل موسيقي لطلاب معهد “فيبراتو”، يشرف عليه الأستاذ وسيم قاسم في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حمص:

1 – جلسة مراجعة مخصصة لطلاب الصف التاسع في مادة “الرياضيات”، يقدمها الأستاذان أحمد إدريس وأحمد سويد في مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة القصير، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان “تحقيق المخطوطات” في مبنى المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حماة:

عرض سينمائي لفيلم “الست” الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

إدلب:

محاضرة تنموية مخصصة للشباب بعنوان “القيادة الشخصية بين الواقع والطموح”، للأستاذ مصعب أحمد بدوي، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – نشاط تفاعلي ترفيهي للأطفال بعنوان “أبطال المهارات” بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10صباحاً.

2 – عرض فيلم الأطفال المترجم “هورتون” والفيلمين المدبلجين “الديناصور الطيب” و”أساطير أوز: عودة دوروثي”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

3 – جلسة صحية حوارية مخصصة للأطفال واليافعين بعنوان “الطبيب الصغير للأمراض الشائعة”، في قصر الثقافة بمدينة بانياس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – ملتقى مصممي طرطوس “مساحة المبدعين”، ينظمه اتحاد المصممين السوريين في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 3:30 عصراً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل تفاعلية مخصصة للأطفال بعنوان “خرز الصداقة”، يقدمها فريق مهارات الحياة في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة ثقافية بعنوان “ذاكرة المكان: إطلالة على بعض المواقع الأثرية في الساحل السوري”، تقيمها الدكتورة غيداء محمد جاموس، في مقر جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض مسرحي لخيال الظل يقدمه “فريق مهارات الحياة”، وأمسية للموسيقا التراثية والمقامات الموسيقية يقدمها “معهد محمود العجان”، ضمن فعاليات مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

الرقة:

ملتقى شباب الرقة في مطعم الأرض السعيدة الكائن عند دوار الادخار بالرقة، ضمن سلسلة ملتقيات شباب سوريا المنظمة من قبل وزارة الرياضة والشباب والمؤتمر الوطني للشباب السوري، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

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