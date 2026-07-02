مديرية الثقافة بدير الزور تنظم ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات

دير الزور-سانا
نظمت مديرية الثقافة بدير الزور، مساء أمس الأربعاء، في المركز الثقافي العربي بالمدينة، ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات، وذلك تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة هذه الآفة.
وتضمن الملتقى كلمات توعوية تناولت آفة المخدرات من النواحي الشرعية والصحية والقانونية والأمنية، إضافة إلى عرض مسرحي وفيلم قصير ركزا على خطورة التعاطي وآثاره المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.
وتحدث ممثل مديرية الأوقاف فراس الظاهر عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمخدرات، وخطرها على العقل والإنسان والمجتمع.
وأشار ممثل مديرية الصحة جمال الترك إلى ماهية المخدرات، وكيف يتحول التعاطي إلى إدمان، والعلامات المبكرة التي يمكن من خلالها اكتشاف حالات التعاطي.
بدوره، بيّن رئيس فرع مكافحة المخدرات بدير الزور محمد العبيد أن الفرع يبذل جهوداً متواصلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، من خلال ملاحقة كل من يثبت تورطه بالاتجار أو الترويج أو التوزيع أو التعاطي، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة، بلغت مليوناً و96 ألف حبة كبتاغون، و127 كيلوغراماً من الحشيش، و11 ألف حبة متنوعة خاضعة للرقابة الدوائية.
بينما أوضح ممثل دائرة القانون سعد الصالح، العقوبات القانونية المترتبة على الترويج أو التعاطي، مؤكداً أن يد القانون ستطال كل من يروج أو يتعاطى المواد المخدرة.
وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على آفة المخدرات، استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تحت شعار “سوريا دون مخدرات” بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26 من حزيران في كل عام.