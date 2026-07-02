مديرية الثقافة بدير الزور تنظم ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات

دير الزور-سانا‏

نظمت مديرية الثقافة بدير الزور، مساء أمس الأربعاء، في المركز الثقافي العربي بالمدينة، ملتقى ‏الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات، وذلك تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة هذه الآفة.‏

وتضمن الملتقى كلمات توعوية تناولت آفة المخدرات من النواحي الشرعية والصحية ‏والقانونية والأمنية، إضافة إلى عرض مسرحي وفيلم قصير ركزا على خطورة التعاطي ‏وآثاره المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.‏

وتحدث ممثل مديرية الأوقاف فراس الظاهر عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمخدرات، ‏وخطرها على العقل والإنسان والمجتمع.‏

وأشار ممثل مديرية الصحة جمال الترك إلى ماهية المخدرات، وكيف يتحول التعاطي ‏إلى إدمان، والعلامات المبكرة التي يمكن من خلالها اكتشاف حالات التعاطي.‏

بدوره، بيّن رئيس فرع مكافحة المخدرات بدير الزور محمد العبيد أن الفرع يبذل جهوداً ‌‏متواصلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، من خلال ملاحقة كل من يثبت تورطه بالاتجار أو ‌‏الترويج أو التوزيع أو التعاطي، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط كميات ‌‏كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة، بلغت مليوناً و96 ألف حبة كبتاغون، و127 ‌‏كيلوغراماً من الحشيش، و11 ألف حبة متنوعة خاضعة للرقابة الدوائية.‏

بينما أوضح ممثل دائرة القانون سعد الصالح، العقوبات القانونية المترتبة على الترويج أو ‏التعاطي، مؤكداً أن يد القانون ستطال كل من يروج أو يتعاطى المواد المخدرة.‏

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على آفة المخدرات، استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها ‏وزارتا الداخلية والصحة يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تحت شعار “سوريا دون ‏مخدرات” ‏بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26 من حزيران في كل ‏عام.‏