كتاب جمر الكلام.. الشعر الفلسطيني بين الذاكرة وتحولات القصيدة

دمشق-سانا

يقدّم كتاب “جمر الكلام: حوارات نقدية في الشعر الفلسطيني” للكاتب والصحفي وحيد تاجا، قراءة توثيقية ونقدية في واقع الشعر الفلسطيني الراهن، من خلال حوارات تجمع شعراء ونقاداً وأكاديميين، وتضيء أسئلة القصيدة الفلسطينية في علاقتها بالهوية والذاكرة والتحولات الفنية.

ويأتي الكتاب في قسمين، يرصد أولهما آراء 26 شاعراً وشاعرة من أجيال وتجارب مختلفة، فيما يخصص القسم الثاني للنقاد والأكاديميين، بما يجعل العمل أقرب إلى شهادة جماعية على مراحل متنوعة عاش فيها الشعر الفلسطيني تحولات سياسية واجتماعية وجمالية متسارعة.

قصيدة تتغير وأسئلة لا تغيب

تكشف الحوارات التي أجراها تاجا عن تباين واضح في النظر إلى مسار القصيدة الفلسطينية الحديثة،

ولا سيما فيما يتعلق بقصيدة النثر وتحولات الشكل الشعري، فبينما يرى عدد من المشاركين أن قصيدة النثر باتت أكثر قدرة على التقاط المشاهد الإنسانية المعقدة، يعدّها آخرون امتداداً طبيعياً لمسار الحداثة الشعرية العربية، لا قطيعة مع التراث الشعري أو مع وظيفة القصيدة الوطنية.

ويتوقف الكتاب عند مرحلة ما بعد رحيل أسماء كبرى مثل محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وأحمد دحبور، وهي أسماء ارتبطت بالهوية الوطنية الفلسطينية وبمشروع شعري ترك أثراً واسعاً في الثقافة العربية.

بعد الرواد.. أصوات جديدة وأسئلة مختلفة

من خلال الحوارات، يبرز سؤال الفراغ الرمزي الذي خلّفه غياب هؤلاء الرواد، ومدى قدرة الأجيال الجديدة على إنتاج أصواتها الخاصة بعيداً عن سلطة الأسماء المؤسسة.

وفي هذا السياق، تتباين الآراء بين من يرى أن الشعر الفلسطيني يعيش حالة من التشتت وغياب المشاريع الشعرية الكبرى، ومن يعتبر أن الأجيال الجديدة لا ينبغي أن تقاس بمعايير سابقيها، لأنها تكتب من داخل سياقات مختلفة، وتواجه أسئلة جمالية وسياسية وإنسانية مغايرة.

كما يناقش الكتاب قضايا الهوية والشكل واللغة والعلاقة بين الشعر والقضية، عبر أصوات تنتمي إلى الداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات، من بينها باسم النبريص وخالد أبو خالد ورفعت زيتون وغسان زقطان، إلى جانب أصوات شعرية نسائية مثل إيمان مصاورة ومنى المصدر وريتا عودة، بما يعكس تنوع المشهد الشعري الفلسطيني وغناه.

شهادات ونقد يرسمان ملامح المرحلة

أما القسم الثاني من الكتاب، فينفتح على قراءات النقاد والأكاديميين، ومن بينهم الدكتور إبراهيم أبو هشهش والناقد إبراهيم خليل، حيث تتناول الحوارات التحولات الكبرى التي شهدها الشعر الفلسطيني خلال العقود الماضية، وتأثير المتغيرات السياسية في الخطاب الأدبي، إضافة إلى قضايا النقد والنشر والتلقي.

وتبرز في هذه الحوارات دعوات إلى تطوير أدوات نقدية أكثر قدرة على قراءة النصوص الفلسطينية المعاصرة، بما ينسجم مع طبيعة النصوص الجديدة وأسئلتها الفكرية والجمالية.

وتكمن أهمية جمر الكلام في أنه لا يقدم أحكاماً نهائية أو رؤية مغلقة، بل يفتح مساحة واسعة للحوار حول الشعر الفلسطيني وتحولاته، كما يمنح القارئ فرصة للاطلاع على شهادات مباشرة لأصحاب التجربة أنفسهم، وعلى مقاربات نقدية متنوعة تجعل الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين والمهتمين بالأدب الفلسطيني المعاصر.

لمحة عن الكاتب والكتاب

وحيد تاجا كاتب وصحفي سوري، يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة، ويهتم بقضايا الثقافة، وموضوعات الهوية والمنفى والذاكرة والأدب، عمل خلال السنوات الماضية على توثيق جوانب من التجربة الثقافية الفلسطينية من خلال الكتابة الصحفية والبحثية، وله كتاب “الرواية الفلسطينية في الداخل والشتات”.

أما كتاب جمر الكلام: حوارات نقدية في الشعر الفلسطيني، فصادر عن دار ميسلون للنشر 2026، ويقع في 383 صفحة من القطع الكبير.