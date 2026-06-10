“الفنون والتطلعات الإنسانية”.. ندوة بدمشق تؤكد دور الإبداع في بناء الوعي

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية سلطت الضوء على دور الفنون في تعزيز القيم الإنسانية وبناء الوعي المجتمعي، وذلك تحت عنوان “الفنون والتطلعات الإنسانية”، وبحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي.

وشارك في الندوة رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين محمد صبحي السيد يحيى، والفنان والشاعر الغنائي جورج عشي، والشاعرة والفنانة التشكيلية رنا محمود، حيث ناقشوا العلاقة التفاعلية بين الفنون البصرية والأدب والشعر، وأثر هذا التلاقي في تنمية الحس الجمالي وترسيخ قيم الإبداع والانفتاح.

وتناولت الندوة الفنون بوصفها فضاءً للتعبير عن قضايا الإنسان، ودورها في مقاربة التحولات الاجتماعية والثقافية، مع استعراض نماذج إبداعية تجمع بين أكثر من حقل فني.

وأكد محمد صبحي السيد يحيى أن العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي تكاملية، إذ تتحول الصور الشعرية إلى تشكيل بصري، فيما ينعكس الحس الفني في التجربة الأدبية، لافتاً إلى أن الفن المرتبط بالقضايا الإنسانية يعكس هموم المجتمع وتطلعاته.

من جهتها، أوضحت رنا محمود أن عنوان الندوة يعكس الحاجة إلى إعادة الاعتبار للجمال والقيم الإنسانية عبر مختلف أشكال الإبداع، معتبرة أن الفنون لغة إنسانية مشتركة قادرة على تعزيز حضور الفرد في المجتمع.

بدوره، شدد جورج عشي على أهمية استمرار اللقاءات التي تجمع بين الأدب والفن التشكيلي، لما لها من دور في تنشيط الحركة الثقافية، مستعرضاً جانباً من تجربته التي تجمع بين الغناء والفنون البصرية.

كما وصف الشاعر الغنائي عبد الرحمن الحلبي الندوة بأنها مساحة للتلاقي بين الكلمة والصورة، مشيداً بالمداخلات التي قدّمها المشاركون، وداعياً إلى إبراز المنجز الثقافي السوري والتعريف برموزه.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة ثقافية تنظمها وزارة الثقافة، بهدف تنشيط الحوار حول قضايا الفكر والفن وتعزيز الحراك الثقافي.