أمسية موسيقية لفرقة “أعواد جدل” ضمن فعاليات معرض طريق في محطة القطار بحمص

حمص–سانا

أحيت فرقة “أعواد جدل” أمسية موسيقية مميزة ضمن فعاليات معرض طريق المقام في محطة القطار بحمص، وسط حضور من محبي الموسيقا والفن.

وقاد الأمسية الموسيقي أنس صالح الذي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الفرقة، المؤلفة من اثني عشر عازفاً، قدّمت تسع فقرات موسيقية شرقية وغربية، حملت شيئاً من روح المكان وتميزه، مشيراً إلى أن هذه الأمسية تمثل الانطلاقة الأولى للفرقة في مسيرتها الفنية.

من جانبه، أشار طوني حبيب أحد مؤسسي الفرقة إلى أن تجربة “أعواد جدل” جاءت ثمرة تعاون مجموعة من الموسيقيين الشباب الذين جمعهم الشغف بآلة العود والرغبة في تقديم رؤية موسيقية مختلفة، مؤكداً أن مشاركتهم في المعرض جاءت لتكون صوت الموسيقا ورسالة فنية راقية تعبّر عن الشغف والإبداع.

بدوره أوضح مدير مشروع جدل بحمص محمد الصواف أن الأمسية تأتي ضمن برنامج معرض طريق الذي يستمر لعدة أيام، مبيناً أن ما يميز فرقة جدل هو اعتمادها الكامل على آلة العود في تشكيلها الموسيقي، ما يمنح عروضها هوية فريدة وأصيلة.

يُذكر أن فعاليات معرض طريق مستمرة في محطة القطار بحمص حتى العاشر من الشهر الحالي.