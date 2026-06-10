ضمن فعالية أدبية في اتحاد الكتاب… مواهب شابة تخطو أولى خطواتها في عالم الإبداع

دمشق-سانا

نظّم اتحاد الكتاب العرب في مقره بدمشق اليوم الأربعاء، ملتقى “الفكر والأدب”، بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين، وذلك في إطار دعم الطاقات الأدبية الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم نتاجها الإبداعي وخوض تجربتها الأولى في فضاء العمل الثقافي.

وتضمن الملتقى قراءات أدبية متنوعة في أجناس النثر والخاطرة والشعر والقصة القصيرة، قدمها المشاركون، بما يسهم في صقل مواهبهم وتشجيعهم على مواصلة الكتابة والانخراط في المشهد الثقافي والأدبي.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس اتحاد الكتاب العرب أحمد جاسم الحسين، أن الفعالية تأتي في خضم اهتمام الاتحاد بدعم وإفساح المجال أمام المواهب والأصوات الشابة، مبيناً أن الملتقيات القادمة ستشمل إجراء بروفات تسبق التقديم لضبط اللغة والسبك، وتلافي الأخطاء التي شهدها الملتقى اليوم.

وشدد الحسين على ضرورة أن يعبر الشباب عن أحداث الثورة السورية بالطريقة السردية الأدبية الملائمة، فالسردية السورية تحمل كل أشكال النصوص التي تجسد أوجاعهم وآلامهم، وتُعبر عن المجازر والقهر والحزن الذي كابده السوريون خلال تلك السنوات.

ولفت الحسين إلى أن موقع /حروف الثقافي/ التابع للاتحاد يحتضن باباً خاصاً لرعاية المواهب الشابة وهو /حبر طازج/، إضافةً لوجود خطة لتكون هناك أندية للشباب بكل فروع الاتحاد، وتنظيم دورات تدريبية في مختلف ألوان الكتابة، بهدف تأهيل وصقل المواهب وتنمية المهارات الإبداعية والانتقال بها لمرحلة الاحتراف بعد التعرف على مواطن الضعف والتغلب عليها، داعياً كل شاب أو شابة لديه موهبة الكتابة السردية الإبداعية للتقدم إلى الاتحاد.

وخلال الفعالية التي حضرها أيضاً رئيس فرع دمشق للاتحاد عصام شيخ الأرض، امتزج حب دمشق لدى الشابة خريجة كلية الحقوق لينا الكرنيب مع وجعها في استشهاد أبيها وأخيها على يد قوات النظام البائد، فيما عبرت الشابة دانيا المغربل عن مشاعر وجدانية عميقة بالشعر والعزف على الكمان، وأسهب مؤمن مصطفى السبيعي في وصف أرض العروبة الشام، كما سافرت طالبة كلية العلوم مروة عبد السلام نثراً في رحلةٍ بالزمن الماضي ومع إحدى شخصياتها.

وتناول الشاب حسان العر قصصاً قصيرة عما مر على الشاب السوري خلال الثورة، فيما استحضرت الطالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية سارة صافي العسلي مشاعر عاطفية بحتة، كما عبرت الطالبة في كلية الآداب شهد حسن عن الصراع والأمل في الحياة، وتحدثت إسراء شيخ علي عن الطرق عير المكتملة، أما مأساة الشعب الفلسطيني فكانت حاضرة لدى جنين مرعي وعلي باكير عبر جروحٍ لاتزال تنكأ الضمير الإنساني، فيما عبرت لين الأفغاني عن حبها لسوريا من خلال مشاركتها الأدبية.

ويسعى الاتحاد إلى تنمية الحس الأدبي لدى الشباب، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف أدوات السرد، وبناء نصوص تعبّر عن تجاربهم ورؤاهم بأسلوب فني واعٍ يجمع بين الموهبة والتقنية.