المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 10 من حزيران 2026

المفكرة الثقافية 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 10 من حزيران 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية متخصصة بعنوان “أتمتة المكتبات”، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، تقديم الدكتور محمد خير الخياط، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – دورة  بعنوان “وعي يضيء الطريق بين آيات سورة البقرة”، بإشراف الأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي العربي بالميدان الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “الإنجازات خطوات عملية للنجاح”، تلقيها الأستاذة منيرة المنصوري، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان “المكتبات المدرسية بين الواقع والطموح” يقدمها الأستاذ أمير حمد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5  – محاضرة فلكية عامة بعنوان “ظواهر شمسية جميلة”، تقديم المهندس خالد التل، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين موانا وأمنية، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – عرض مسرحية عامة بعنوان “حديقة الحيوانات”، تقديم الأخوين ملص، في مسرح الغرفة بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 – عرض مسرحي ترفيهي للأطفال، بإشراف فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9 – ندوة بعنوان “الفنون والتطلعات الإنسانية”، بمشاركة الدكتور محمد صبحي السيد يحيى، والأستاذين جورج شمعون، ورنا محمود الفتيان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

10 – جلسة حوارية تفاعلية بعنوان “البنى الفكرية وأثرها في التماسك المجتمعي”، ضمن نشاطات الصالون الثقافي في المدينة الجامعية بدمشق، بإدارة الأستاذ عبد الله حاج درويش، الساعة الـ 5:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة حل نموذج امتحاني باليد لمادة الرياضيات يقدمها الأستاذ بسام نتوف، موجهة لطلاب الثالث الثانوي العلمي، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية” تقديم الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ورشة تدريبية في علم التسويق بعنوان “بناء الماركات”، يقدمها المدرب هاشم عبد العزيز في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 12 ظهراً.

درعا:

ورشة قراءة ومطالعة للأطفال بعنوان “لنقرأ ما نُحب” موجهة للأعمار من 9 سنوات فما فوق، في مكتبة المركز الثقافي العامة بدرعا، الساعة الـ 10 صباحاً.

حمص:

1 – جلسة مناقشة كتاب بعنوان “تراث الإسلام” للدكتور شاكر مصطفى، تقديم الأستاذ خليفة سلطان، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ندوة حوارية بعنوان “أولويات العمل في القصير بعد التحرير” يشارك فيها الأستاذ أحمد السماعيل مع نخبة من الثوّار والمثقفين، في مسرح المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – مسار تراثي جديد في “باب هود”، ضمن مشروع مسارات الشمس لعام 2026، بتنظيم من مديرية السياحة وجامعة حمص ومؤسسة تراثنا وJCI حمص، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4 – عرض الفيلمين الوثائقيين “أفق” و”مغارة للبيع”، في مركز هارموني بشارع الأظن، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

لقاء مفتوح مع الأستاذ فايز سارة، ضمن فعاليات المنتدى الثقافي السياسي، في سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

ورشة تدريبية تخصصية بعنوان “الوقائع الحيوية والوثائق المدنية”، تقيمها مديرية الثقافة في إدلب بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، في مقر المديرية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

طرطوس:

1- مسرحية بعنوان “بَيْنَ وَجَعِهِمْ وَوَجَعِي” إعداد خريجي قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية بجامعة طرطوس وإشراف الدكتورة لينا سليمان غانم، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “كتابي كنزي”، في مكتبة الأطفال بقصر الثقافة في صافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

3 – ورشة رسم بعنوان (فصل الصيف) بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “موسم صيد” و”مدينة العناصر”، والفيلم العائلي المترجم “ملافسينت”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً، ولغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “سوريا الجديدة: الآفاق والإمكانات” للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، اسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية بعنوان “محطّات” يلقيها الشاعر المهندس معاوية أحمد العيسى، يليها حفل توقيع مجموعته الشعرية، في مقرّ اتحاد الكتاب العرب في مساكن غازي عياش بدير الزور، الساعة الـ 8:00 مساءً.

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