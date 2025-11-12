وزير الثقافة السوري يبحث في الدوحة مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح خلال لقائه نظيره القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في الدوحة اليوم، سبل تعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية بين سوريا ودولة قطر، والارتقاء بالعمل المشترك.

وتناول اللقاء سبل تبادل الخبرات في مختلف ميادين الإبداع والفنون، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الثقافي المشترك وتفعيل المبادرات التي تخدم المبدعين والمؤسسات الثقافية في سوريا وقطر.

IMG 20251112 200259 030 وزير الثقافة السوري يبحث في الدوحة مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السوري والقطري، وحرص وزارتي الثقافة في البلدين على تطوير آفاق التعاون، وتبادل الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس القيم الحضارية والإنسانية المشتركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة وفد من وزارة الثقافة السورية لدولة قطر، بناء على دعوة رسمية من وزارة الثقافة القطرية، للمشاركة في فعاليات مهرجان فريج الفن والتصميم، الذي يُعدّ من أبرز المنصات الإبداعية، ويشارك فيه أكثر من 120 فناناً من 21 دولة، من بينهم فنانون سوريون قدّموا أعمالاً في مجالات الخزف والنحت والتصوير، عكست تنوّع المشهد التشكيلي السوري وغِناه.

