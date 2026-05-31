دمشق-سانا

ضمن زاوية إصدارات سورية حديثة، ترصد سانا الثقافية أحدث ما تقدمه دور النشر والأقلام السورية من عناوين متنوعة، تتوزع بين كتاب تاريخي يتناول سوريا في سياقها الحديث، وترجمة جديدة لرواية عالمية، ونصوص وجدانية تستعيد أمكنة الطفولة والغربة، ودراسة نقدية في الأدب الروسي، وكتاب توثيقي يستحضر إحدى أكثر الصفحات قسوة في الذاكرة السورية المعاصرة.

كتاب: سوريا تاريخ حديث

المؤلف: دانيال نيب

دار النشر: بيسيك بوكس نيويورك 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب للمؤرخ والباحث البريطاني دانيال نيب سردية تاريخية شاملة وغير انحيازية تُعيد تمحور التاريخ السوري حول الشعب نفسه، من منتصف القرن الـ 19 وصولاً إلى عقد 2020، مستعرضاً عبر مصادر غنية نضال السوريين المستمر وتوقهم للعدالة والكرامة، سواء في مواجهة الانتداب الفرنسي، أو الصراع ضد الإقطاع، أو الانتفاض ضد النظام البائد، مع التركيز على دور العوامل الاقتصادية المحلية، والتيارات السياسية التي شكلت الهوية السورية الحديثة.

رواية: الشيخ والبحر

المؤلف: إرنست همنغواي

الترجمة: الحارث النبهان

دار النشر: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 2026 نبذة عن الرواية: تجمع بين كلاسيكية الرواية وعمق الطرح، حيث يقدم فيها المترجم السوري الحارث النبهان صياغة عربية دقيقة وسلسة تبرز أسلوب إرنست همنغواي المكثف والمليء بالرمزية، وتأتي ضِمن مشروع الدار المتميز في تقديم أمهات الأدب العالمي برؤية بصرية وإخراج عصري، ما يجعل هذه النسخة إضافة قيمة للمكتبة العربية التي تبحث عن الجودة الفكرية والجمالية في آن واحد.

كتاب: ديريك معراج حنين الروح

المؤلف: صبري يوسف

دار النشر: صبري يوسف للطباعة والنشر والتوزيع ستوكهلم 2026

نبذة عن الكتاب: يشكل عملاً أدبياً يضم نصوصاً ومقالات مستوحاة من عوالم وفضاءات مدينة ديريك في شمال شرق سوريا، صاغها الكاتب والشاعر والفنان التشكيلي السوري المغترب صبري يوسف، ليمزج فيها بين ذاكرة الطفولة وحنين الغربة.

كتاب: عزف على وتر الحنين

المؤلف: الأديبة هيام الملوحي

دار النشر: توتول للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يندرج العمل ضمن الأدب الوجداني، حيث يحمل طابعاً شعرياً عاطفياً يعكس شجون النفس، والذكريات، ومشاعر الحنين والشوق، ويتميز بلغة أدبية رقيقة تتسم بالشفافية والبوح الصادق، وتغوص في أعماق المشاعر الإنسانية.

كتاب: اختلاف المتشابه: دراسة نقدية في الأدب الروسي

المؤلف: الناقد والمُنظِّر الروسي فيكتور بوريسوفيتش شكلوفسكي

المترجمة: يارا عدنان محمود

دار النشر: كنعان للدراسات والنشر 2026 نبذة عن الكتاب: يُعد الكتاب مدخلاً فكرياً وعميقاً لاستكشاف جوهر التجربة الأدبية الروسية الكلاسيكية، وهو من تأليف شكلوفسكي (أحد أهم أعلام المدرسة الشكلانية الروسية)، الذي يرتكز في طروحاته على مفهوم “التغريب” لإعادة تعريف العمل الأدبي كأداة تكسر المألوف، وتُعيد صياغة إدراك الواقع.