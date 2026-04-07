أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق

0P3A7625 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق

دمشق-سانا

أقيم في دير إبراهيم الخليل بدمشق فعالية فنية للأطفال، نظّمتها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفصح، حيث شارك نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، في يوم مفتوح جمع بين اللعب والتعلّم والتجربة.

0P3A7682 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق

وتنقّل الأطفال بين أنشطة متعددة صُممت لتناسب أعمارهم، من الرسم وتلوين البيض، إلى الاستماع للحكواتي، وتجربة ألعاب الشطرنج، إضافة إلى القصص والهدايا، التي أضفت طابعًا احتفالياً على المكان، حيث بدت الساحة وكأنها ورشة مفتوحة، تتجاور فيها الألوان مع الحكايات، ويختبر الأطفال مهاراتهم الأولى في التعبير والخيال.

وقال معاون مدير ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عارف جويجاتي: في تصريح لمراسلة سانا، إننا نحتفل اليوم في دير إبراهيم الخليل التابع لكنيسة الروم الكاثوليك مع إخوتنا المسيحيين بعيد الفصح، في نشاط موجه للأطفال بالتعاون مع الأطفال بمناسبة عيد الفصح، باعتبار أن الثقافة توحد الجميع، ومن أهداف وزارة الثقافة اليوم ومديرية ثقافة الطفل بشكل خاص تعزيز مبدأ المواطنة، ودور الثقافة يتلخص في تلاحم المجتمع وتعزيز أواصر الروابط المجتمعية بين مختلف المكونات ليحمل كل السوريين هذا المبدأ.

0P3A7702 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق

بدوره، أشار الأرشمندريت الأب جورج جبيلي، رئيس دير إبراهيم الخليل، إلى أن هذه الفعالية تُقام للمرة الأولى بالتعاون مع وزارة الثقافة، لافتاً إلى أن الهدف منها تقديم نشاطات متنوعة للأطفال بمناسبة الأعياد المجيدة، وخاصة عيد القيامة، والاهتمام بالطفولة وتنمية مواهبها.

وفي تفاصيل التجربة، عبّر الأطفال كارا عاشور، ميرا عنبر، وأسعد ورامان وميرا الخواجة، وزينة طعمة، وزينب الشوطري، وآدم مصطفى، وزين حمدان، ووليد مصطفى، وماريا مصطفى، عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن أكثر ما لفتهم هو الألعاب والرسم والهدايا، إلى جانب أجواء الفرح التي رافقت النشاط.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تنفذها مديرية ثقافة الطفل في عدد من المحافظات السورية، بهدف دعم الطفولة وتنمية مهاراتها الإبداعية، وتعزيز دور الثقافة كجسر للتواصل المجتمعي، خاصة من خلال فعاليات مشتركة تقام في فضاءات دينية وثقافية متنوعة.

0P3A7637 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7653 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7659 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7661 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7669 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7708 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7715 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7717 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7734 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7739 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7609 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
0P3A7616 أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق
بانتظار إسماعيل… عرض مسرحي يجسّد قضية المغيبين قسراً على مسرح الحمراء بدمشق
ورشة عمل في وزارة الثقافة تبحث في التراث الثقافي في سوريا بعد الحرب
رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: اللجتة ملتزمة بواجبها القانوني في كشف الحقيقة
باحثون: معرض دمشق الدولي للكتاب فرصة لتعزيز حضور المرأة في المشهدين الثقافي والسياسي
وزير الطوارئ السوري يبحث مع “الموئل” مجالات الإنذار المبكر والتنمية الحضرية
