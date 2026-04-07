أطفال يلونون الفصح بالقصص والألوان في دير إبراهيم الخليل بدمشق

دمشق-سانا

أقيم في دير إبراهيم الخليل بدمشق فعالية فنية للأطفال، نظّمتها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفصح، حيث شارك نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، في يوم مفتوح جمع بين اللعب والتعلّم والتجربة.

وتنقّل الأطفال بين أنشطة متعددة صُممت لتناسب أعمارهم، من الرسم وتلوين البيض، إلى الاستماع للحكواتي، وتجربة ألعاب الشطرنج، إضافة إلى القصص والهدايا، التي أضفت طابعًا احتفالياً على المكان، حيث بدت الساحة وكأنها ورشة مفتوحة، تتجاور فيها الألوان مع الحكايات، ويختبر الأطفال مهاراتهم الأولى في التعبير والخيال.

وقال معاون مدير ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عارف جويجاتي: في تصريح لمراسلة سانا، إننا نحتفل اليوم في دير إبراهيم الخليل التابع لكنيسة الروم الكاثوليك مع إخوتنا المسيحيين بعيد الفصح، في نشاط موجه للأطفال بالتعاون مع الأطفال بمناسبة عيد الفصح، باعتبار أن الثقافة توحد الجميع، ومن أهداف وزارة الثقافة اليوم ومديرية ثقافة الطفل بشكل خاص تعزيز مبدأ المواطنة، ودور الثقافة يتلخص في تلاحم المجتمع وتعزيز أواصر الروابط المجتمعية بين مختلف المكونات ليحمل كل السوريين هذا المبدأ.

بدوره، أشار الأرشمندريت الأب جورج جبيلي، رئيس دير إبراهيم الخليل، إلى أن هذه الفعالية تُقام للمرة الأولى بالتعاون مع وزارة الثقافة، لافتاً إلى أن الهدف منها تقديم نشاطات متنوعة للأطفال بمناسبة الأعياد المجيدة، وخاصة عيد القيامة، والاهتمام بالطفولة وتنمية مواهبها.

وفي تفاصيل التجربة، عبّر الأطفال كارا عاشور، ميرا عنبر، وأسعد ورامان وميرا الخواجة، وزينة طعمة، وزينب الشوطري، وآدم مصطفى، وزين حمدان، ووليد مصطفى، وماريا مصطفى، عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن أكثر ما لفتهم هو الألعاب والرسم والهدايا، إلى جانب أجواء الفرح التي رافقت النشاط.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تنفذها مديرية ثقافة الطفل في عدد من المحافظات السورية، بهدف دعم الطفولة وتنمية مهاراتها الإبداعية، وتعزيز دور الثقافة كجسر للتواصل المجتمعي، خاصة من خلال فعاليات مشتركة تقام في فضاءات دينية وثقافية متنوعة.