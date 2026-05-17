المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 17 من أيار 2026

دمشق:

1 – ورشة التعليق الصوتي ومبادئ الهندسة الصوتية،  بإشراف الأستاذ محمد حمود، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – المعرض التكريمي للفنان جورج عشي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – ندوة بعنوان: “المتاحف السورية بين الواقع والآمال”، يدير الجلسة الأستاذ إياد غانم، رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والمتاحف، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – توقيع ديوان شعر بعنوان: “في ظلال الحرية”  للشاعر مازن المحملجي، بمشاركة الدكتور أسيل مصطفى، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان: “المحاصيل الوطنية: قمح – شعير – قطن – شوندر، وأسباب تراجعها وأهمية معالجتها”، يلقيها الدكتور رشيد دهني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – عرض لفرقة آشتي للتراث الكردي، بمشاركة فريق لمسات للإيقاع، في ختام مهرجان أيام الثقافة الكردية، على مسرح مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6 مساءً.

7 – فعالية “الثورة السورية – احتفالية التكريم”، في مسرح دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – عرض فيلم الدراما والسيرة الذاتية “عند بوابة الخلود”، عن حياة الفنان الهولندي فان كوخ، في افتتاح نشاط نادي الخيال السينمائي، في مقر المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة حوارية بعنوان: “اكتشف ذاتك من خلال نزاعاتك”، يقدمها الأستاذ سعيد محمد، في المركز الثفافي العربي بقطنا، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان: “ثقافة الحوار وقبول الآخر”يقدمها الأستاذ أحمد عرابي، في المسجد الشرقي بجيرود، الساعة الـ 9 مساءً.

حمص:

افتتاح فعاليات مهرجان حمص المسرحي، وتقديم عرض سيد الخشبة، في قصر الثقافة بمدينة حمص، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

ندوة بعنوان: “مسؤولية الصحافة”، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس:

1 – نشاط إلكتروني للأطفال، وقصة مَثَل بعنوان: (امش سنة ولا تخطي قنا)، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – مهرجان شعري وثقافي، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – أصبوحة شعرية بعنوان: “الشعر بين الجبل والوادي”، بمشاركة سبع شاعرات، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: “الممارسات العالمية الحديثة لترميم ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لحماية واستعادة التراث”يقدمها المهندس ساهر هلال، في مقر جمعية العاديات بحي الجميلية في مدينة حلب، الساعة الـ 7 مساءً.

2 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

