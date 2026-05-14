المركز الثقافي في أعزاز يحتضن أول أمسية شعرية بعد إعادة افتتاحه

حلب -سانا‏

احتضن المركز الثقافي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي اليوم الأربعاء، أمسية ‏شعرية هي الأولى بعد إعادة افتتاحه، بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء والمهتمين ‏بالشأن الثقافي، في إطار تفعيل الحراك الثقافي وإحياء الأنشطة الأدبية بالمنطقة.‏

وأوضح مدير المركز الثقافي في أعزاز، صهيب انطكلي، في تصريح لـ سانا، أن ‏الأمسية تشكل انطلاقة لبرنامج واسع من الأنشطة الثقافية خلال المرحلة المقبلة، في ‏المركز الذي أُعيد افتتاحه قبل نحو شهر.‏

وأكد انطكلي أهمية دور المركز في توفير منبر للأدب والشعر والفنون المختلفة، ‏واحتضان الطاقات الإبداعية وتشجيع المواهب الأدبية، ودعا الأهالي والمهتمين إلى زيارة ‏المركز والاستفادة من المحاضرات والأمسيات والفعاليات التي ينظمها.‏

بدوره، بيّن مدير جمعية “القلب الأخضر” أحمد فؤاد كلو، أنه بعد سنوات من انقطاع ‏الفعاليات في المدينة، تأتي الأمسية التي انطلقت بالشراكة مع الجمعية بهدف دعم الأنشطة ‏الثقافية والمجتمعية، ولا سيما أن المركز الثقافي يوفر مساحة صديقة للأطفال، وقاعة ‏للتدريب، ومكان مخصص للطلاب للدراسة، ما يسهم بتشجيع مختلف الفئات العمرية ‏على القراءة، مع التحضير لسلسلة من الأمسيات الشعرية والأنشطة الصيفية خلال الفترة ‏القادمة، بما يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية ونشر عادة القراءة بين الشباب والأطفال.‏

من جهتها، عبّرت الشاعرة أماني كياري، القادمة من مدينة حلب، عن سعادتها بالمشاركة ‏في الأمسية، ونوهت بالمستوى الأدبي للقصائد التي أُلقيت، والتي حملت مضامين وطنية ‏وثقافية متنوعة.‏

بدوره، أعرب الشاعر السوري كمال أحمد بيضون عن سعادته بالمشاركة في الأمسية، ‏مشيراً إلى أن الفعالية جمعت نخبة من الشعراء الذين قدموا قصائد متنوعة، في أجواء ‏ثقافية تعكس عودة النشاط الأدبي إلى المدينة.‏

من الحضور رأى الدكتور محمد سليمان غباري، أن الأمسية التي تضمنت موضوعات ‏متنوعة، تظهر أهمية إعادة تفعيل المركز الثقافي بعد سنوات من التوقف، لما يمثله من ‏مساحة للحوار الثقافي وتبادل المعرفة.‏

ويأتي افتتاح المركز الثقافي في مدينة أعزاز ضمن جهود إعادة تنشيط الحركة الثقافية في ‏ريف حلب الشمالي، بعد سنوات من التوقف والانقطاع نتيجة الظروف التي شهدتها ‏المنطقة.