اختتام معرض كتاب الطفل الأول في دمشق بأجواء تفاعلية ورسائل تربوية

دمشق-سانا

اختُتم اليوم الأحد في المكتبة الوطنية بدمشق، معرض كتاب الطفل الأول الذي شكّل منصة ثقافية جامعة لكتب الأطفال واليافعين، بعد سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي انطلقت في الـ 21 من الشهر الجاري.

وتضمّن حفل الختام فعاليات مستوحاة من أجواء المعرض، إضافة إلى أمسية تفاعلية ناقشت أساليب التعامل مع شخصيات الأطفال، بمشاركة مختصين في الشأنين التربوي والثقافي.

اليافعة سارة عبد الكريم الحلاق، الحائزة على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اعتبرت في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يمثل تجربة مهمة للأطفال، مؤكدة أهمية الاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة تعزز ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة، كما أعربت عن رضاها عن مستوى التنظيم وجودة الكتب المعروضة، إضافة إلى إعجابها بالأنشطة المصاحبة.

وشارك في المعرض أكثر من 30 دار نشر سورية متخصصة، قدّمت إصدارات حديثة ومحتوى موجهاً لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب برنامج موازٍ تضمن عروضاً مسرحية ومسابقات ثقافية وأنشطة تفاعلية هدفت إلى تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال وتحفيز خيالهم.

وتعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، منذ إطلاقها عام 1997، واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال حفظ القرآن الكريم وتلاوته، إذ تستقطب مشاركين من مختلف الدول، وتشجع على إتقان الحفظ والأداء، أما سارة البالغة من العمر 15 عاماً، فقد أتمت حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وشاركت في مسابقات قرآنية محلية عدة، محققة نتائج متقدمة.