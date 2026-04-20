محاضرة للدكتور راتب النابلسي في ثقافي اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت مديرية الثقافة في اللاذقية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الإثنين محاضرة دينية بعنوان “تأملات إيمانية في سورة العصر”، قدّمها الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وذلك في المركز الثقافي العربي باللاذقية.

وتناول النابلسي خلال المحاضرة، التي شهدت حضوراً تفاعلياً كبيراً، الدلالات العميقة لسورة العصر، مع التركيز على ما تحمله من معانٍ تربوية وإيمانية في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكداً أهمية استثمار الوقت وتعزيز قيم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.

وبيّن النابلسي أن السورة، على قصرها، تختزل منهجاً متكاملاً للحياة يقوم على التوازن بين الإيمان والسلوك العملي، داعياً إلى تدبر القرآن الكريم وربط مضامينه بواقع الحياة اليومية لمواجهة التحديات المعاصرة، بما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والارتقاء بالوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود المشتركة بين مديرية الثقافة ومديرية الأوقاف لتنظيم أنشطة نوعية تسهم في نشر الثقافة الدينية المعتدلة وتعزيز دورها في بناء الإنسان.

وصول 20 صهريجاً من نفط حقلي العمر والتنك إلى الشركة السورية للبترول في بانياس
محافظة دمشق تطلق مشروع تأهيل وتجميل مدخل دمشق الشمالي
الشيخ ليث البلعوس لـ سانا: معرض دمشق للكتاب انطلاقة نحو سوريا المتجددة وبناء وعي الأجيال
محافظ حلب يفتتح مبنى بنك الدم بعد انتهاء أعمال التأهيل والصيانة بدعم من حملة “لعيونك يا حلب”
مكتبة المركز الثقافي في حمص تقدّم خدمات متنوعة لدعم القراءة والبحث العلمي
