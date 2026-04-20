محاضرة للدكتور راتب النابلسي في ثقافي اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت مديرية الثقافة في اللاذقية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الإثنين محاضرة دينية بعنوان “تأملات إيمانية في سورة العصر”، قدّمها الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وذلك في المركز الثقافي العربي باللاذقية.

وتناول النابلسي خلال المحاضرة، التي شهدت حضوراً تفاعلياً كبيراً، الدلالات العميقة لسورة العصر، مع التركيز على ما تحمله من معانٍ تربوية وإيمانية في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكداً أهمية استثمار الوقت وتعزيز قيم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.

وبيّن النابلسي أن السورة، على قصرها، تختزل منهجاً متكاملاً للحياة يقوم على التوازن بين الإيمان والسلوك العملي، داعياً إلى تدبر القرآن الكريم وربط مضامينه بواقع الحياة اليومية لمواجهة التحديات المعاصرة، بما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والارتقاء بالوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود المشتركة بين مديرية الثقافة ومديرية الأوقاف لتنظيم أنشطة نوعية تسهم في نشر الثقافة الدينية المعتدلة وتعزيز دورها في بناء الإنسان.