فيلم “برشامة”.. بطولة جماعية وفكرة جديدة في قالب كوميدي

دمشق-سانا

يواصل الفيلم المصري “برشامة” تحقيق حضور لافت في صالات العرض العربية، محققاً إقبالاً جماهيرياً واسعاً منذ انطلاقه في موسم عيد الفطر 2026، حيث أشارت تقارير صحفية، إلى تصدّره شباك التذاكر في مصر بإيرادات مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة.

البنية الدرامية ومسار الأحداث

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي داخل لجنة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة من فئة الدراسة الحرة، حيث يجتمع عدد من الشخصيات المختلفة في الخلفيات والأهداف، وتسعى جميعها لاجتياز الامتحان تحت ضغط الواقع.

ومع تصاعد الأحداث، تتجه بعض الشخصيات إلى الغش، حيث إن كلمة برشامة في المصرية الدارجة تستخدم للإشارة إلى الورقة التي يستخدمها الطالب للغش في الامتحانات، في مقابل تمسك شخصية “عبد الحميد” بموقف أخلاقي رافض، ما يخلق حالة من الصراع بين القيم والمصالح.

الكتابة والإخراج والتمثيل

الفيلم من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد وريهام عبد الغفور وباسم سمرة، إلى جانب حاتم صلاح ومصطفى غريب ونخبة من الممثلين.

موقع إندبندنت عربية، أشار إلى أن الفيلم نجح في تحويل أجواء امتحانات الثانوية العامة إلى فضاء كوميدي قائم على التوتر والتناقض، حيث تنبع الكوميديا من ارتباك الشخصيات وسعيها لإيجاد حلول، مع اعتماد الحبس المكاني لتكثيف الصراع الدرامي وتعزيز البعد الإنساني.

وحسب التقرير فإن تنوع الشخصيات واختلاف دوافعها شكّل محركاً أساسياً للأحداث، في ظل صراع مستمر بين الضمير والمصلحة، ما أضفى على العمل بعداً يتجاوز الإطار الكوميدي التقليدي.

نموذج البطولة الجماعية

رأى موقع فاصلة، أن الفيلم يقدم نموذجاً متجدداً للكوميديا المصرية عبر كسر مركزية البطل الواحد، واعتماده على بطولة جماعية تُوزّع فيها المساحات الكوميدية بشكل متوازن، ما يقلل من قابلية التوقع ويعزز عنصر المفاجأة.

كما أشار إلى أن العمل نجح في دمج البعد الأخلاقي ضمن نسيج السرد، دون اللجوء إلى خطاب مباشر، مستفيداً من فكرة بسيطة (لجنة امتحان) لبناء مفارقات درامية تعكس واقعاً اجتماعياً قابلاً للتصديق.

يُذكر أن فيلم “برشامة” انطلق عرضه في موسم عيد الفطر 2026، ويُعرض حالياً في صالات السينما بدمشق وحلب، ضمن قائمة الأفلام العربية التي تستهدف جمهور الأفلام الكوميدية، والتي تشكل حصة ثابتة في برامج العرض الأسبوعية.