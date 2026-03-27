المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 27 من آذار 2026

دمشق:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “فوق والروبوت البري”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 3 عصراً.

2- عرض مسرحية ماشا والدب، لفرقة عمو سعيد، على مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – احتفالية يوم المسرح العالمي، على مسرح سعد الله ونوس، في المعهد العالي للفنون المسرحية، الساعة الـ 5 مساءً، “الدعوة عامة”.

4 – احتفالية يوم المسرح العالمي، على خشبة مسرح القباني، الساعة الـ 6 مساءً، “الدعوة عامة”.

5 – عرض أفلام: “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

جلسة مناقشة رواية “غير مرئي” للكاتب الأمريكي بول أوستر، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3 عصراً.

طرطوس:

1 – محاضرة أدائية بعنوان “مات الملك”، لمختبر موج المسرحي، في مقهى آرت كافيه بشارع الوكالات بطرطوس، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض مسرحية الفدية، على خشبة المسرح السوري بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- افتتاح مهرجان المونودراما المسرحي من خلال عرض مسرحية سيد الخشبة لزيناتي قدسية، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام: “لا تدخل، سكريم 7، برشامة، هوبيرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.