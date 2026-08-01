المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 1 من آب 2026

دمشق:

1 – برنامج تدريبي للمتطوعين بعنوان “سفراء الحرير”، تقدمه مؤسسة صنوبر للتعريف بالتراث الدمشقي وآليات صونه، في مقر المؤسسة (منطقة المزرعة – امتداد جامع الإيمان)، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – فعالية للأطفال بعنوان (قراءة قصة)، بإشراف الأستاذتين رجاء علي وحنان محمد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلة بعنوان (المشاغبان)، تقدمه فرقة جدو أسامة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – دورة تدريبية بعنوان (نحو حياة طيبة: خطوات عملية لبناء أسرة قوية في عصر المتغيرات)، تقدمها الأستاذة هديل الشيخ عثمان، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5- أمسية شعرية منوعة لذوي الإعاقة بعنوان (ملتقى براعم الثقافي)، يقدمها الأستاذ مروان العريفي بالتعاون مع جمعية براعم لتأهيل الإعاقة البصرية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – ورشة عمل حول مرضى التصلب اللويحي بعنوان (أنا أكبر من مرضي)، تقيمها الأستاذة مي دياب، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – فعالية (الصالون الثقافي)، يقدمه الشاعر صهيب السيد ذاكر والقاصة عبير عزاوي بإشراف محمد الراوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – توقيع مجموعة شعرية بعنوان (يمر بي الموت مرتين)، تقدمها الشاعرة فايزة الهويدي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

9 – عرض مسرحي بعنوان (الجانب الأبيض)، للمخرج سهيل عقلة والمؤلفة فاتن ديركي، على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7:00 مساءً.

10 – عرض أفلام “صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – دورة تدريبية بعنوان (إعداد قائد يافع)، يقدمها مدربون مختصون من منظمة فنارات، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – معرض كتاب بعنوان “جسور المعرفة”، في مقر المحطة الثقافية في جرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 5:30 عصراً.

حمص:

1 – أصبوحة أدبية منوعة، تديرها الأديبة هنادي أبو هنود، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 – معرض أثري بعنوان (أسبوع المنحوتات الحجرية)، تقيمه وزارة الثقافة في متحف حمص، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (للشعر الفصيح الخليلي)، يقدمها الأستاذ سهيل فاضل يازجي ويديرها الباحث والأديب رجا حولي، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

أمسية شعرية بعنوان (همس القصيد)، يلقيها الدكتور فراس الضمان والأستاذة صفية الدغيم، في المركز الثقافي بمدينة سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين (الديناصور الطيب) و(أليس في بلاد العجائب) والفيلم العائلي المترجم (ألفين والسناجب 2)، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

2 – ماراثون رياضي بعنوان “صيف 2026″، يقيمه نادي مشتى الحلو الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الملتقى الثقافي الخيري، في الساحة العامة بمشتى الحلو، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.