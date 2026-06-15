ثقافة الرقة تُطلق دورات للخط العربي وتستعد لإحياء مهرجان دولي

الرقة -سانا

أطلقت مديرية الثقافة في الرقة سلسلة دورات تدريبية في فنون الخط العربي، بدأت بدورة مخصّصة لخط الرقعة، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا الفن وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المحلي، وصقل مواهب الشباب وتأهيل خطاطين جدد.

وأوضح مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحميد، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة يشرف عليها الخطاط رياض عيسى العبد الله، الحائز جوائز عالمية في الخط العربي، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإحياء فنون الخط وتعزيز دورها في الحياة الثقافية.

وأضاف: إن المديرية تعمل على إعداد دورات متقدمة تشمل مختلف أنواع الخطوط العربية، بالتوازي مع التنسيق لإحياء مهرجان عبد الحميد الكاتب ليكون فعالية نوعية على المستويين المحلي والدولي.

وبيّن المحميد أن اختيار خط الرقعة جاء لكونه الأكثر ارتباطاً بالكتابة اليومية والأقرب إلى مختلف الشرائح، إضافة إلى دوره في تحسين المهارات الكتابية، لافتاً إلى أن الرقة كانت من المحافظات المتميزة في فن الخط قبل أن تتأثر الحركة الثقافية خلال السنوات الماضية.

إقبالٌ متميز على خط الرقعة لتطوير المهارات

من جانبه، أوضح مدرب الدورة رياض عيسى العبد الله أن التدريب شمل القواعد الأساسية لخط الرقعة، وشهد إقبالاً جيداً من المتدربين الذين أظهروا تقدماً واضحاً في تحسين خطوطهم، مؤكداً استمرارهم في دورات لاحقة لتطوير مهاراتهم.

وأعرب المتدرب محمد زيد عن سعادته بالمشاركة، مشيراً إلى أن التعلم المباشر على أيدي متخصصين منحه فهماً أدق لقواعد الخط العربي مقارنة بما كان يتلقاه عبر الإنترنت.

وتعكس هذه الدورات توجه مديرية الثقافة في الرقة نحو إعادة الاعتبار لأحد أهم عناصر الهوية الثقافية العربية، واستثمار الطاقات الشابة للحفاظ على فن الخط العربي وتطويره، بما يسهم في استعادة الرقة لمكانتها التاريخية كحاضنة للإبداع الفني والثقافي.