“من خارج النص”.. ديوان يستحضر التراث ويعانق قضايا الواقع

دمشق-سانا

يشكّل ديوان “من خارج النص” للشاعر السوري أنس الدغيم تجربة شعرية جديدة في مسيرته الأدبية، حيث يجمع بين اللغة الكلاسيكية للشعر العربي العمودي واستحضار الرموز الثقافية والتراثية في قراءة معاصرة للواقع.

والديوان الصادر في طبعته الأولى عام 2026 عن دار الرموز العربية يقع في نحو 140 صفحة، ويضم مجموعة من القصائد التي تعكس تنوعاً في الموضوعات والرؤى الشعرية.

عنوان يحمل دلالات تأويلية

يحمل عنوان الديوان “من خارج النص” دلالة نقدية وفكرية تشير إلى قراءة النص الشعري في ضوء السياقات الثقافية والرمزية المحيطة به، وليس من خلال بنيته الداخلية فحسب، وهو ما يمنح القصائد بعداً تأويلياً يتصل بالواقع والثقافة العامة.

وتظهر هذه الدلالة في اعتماد الشاعر على استحضار الرموز الدينية والتراثية وإعادة توظيفها في سياق معاصر، بما يربط بين التوجه الشعري والواقع الإنساني والاجتماعي.

بنية الديوان وتنوع موضوعاته

يتضمن الديوان 32 قصيدة من الشعر العمودي الفصيح، تتفاوت في طولها بين نصوص قصيرة لا تتجاوز أربعة أبيات، وقصائد أطول تصل إلى ثلاثة وأربعين بيتاً شعرياً.

وتتنوع موضوعات القصائد بين الهمّ الثوري والفخر الذاتي والمديح النبوي، إضافة إلى نص في الرثاء، فيما يظل النفس الثوري حاضراً في معظم قصائد الديوان.

مرحلة جديدة في تجربة الشاعر

ويمثل ديوان “من خارج النص” محطة جديدة لدى الشاعر أنس الدغيم، بعد عدد من الإصدارات السابقة، حيث تتجلى في نصوصه قدرة على المزج بين الحس الشعري والخيال الفني، في رسم لوحات لغوية مشحونة بالعاطفة والصور البلاغية، ما يمنح القصيدة طابعاً فنياً قريباً من اللوحة التشكيلية التي تتداخل فيها الألوان والدلالات.

وتعكس قصائد الديوان رؤية الشاعر للشعر بوصفه تعبيراً عن حالة شعورية تنتقل من الخيال إلى اللغة، حيث تتحول المشاعر إلى صور وإيقاعات موسيقية.

وفي هذا السياق تبدو قصائد الدغيم أشبه بلوحات فنية مرسومة بالكلمات، يتداخل فيها الهم الشخصي مع الإنساني والرمزي، لتشكل تجربة شعرية تسعى إلى قراءة الواقع واستحضار الذاكرة الثقافية في آن واحد.

حضور التراث في البناء الشعري

وتكشف قصائد الديوان عن تأثر واضح بالموروث الشعري العربي، حيث يمكن للقارئ أن يستشعر أصداء عدد من الشعراء الكبار في البناء الفني والصورة الشعرية، في محاولة لإعادة وصل المعاصرة بجذور الشعر العربي.

ويظهر ذلك في اعتماد الشاعر على الإيقاع الكلاسيكي والصياغة اللغوية المحكمة، إلى جانب استحضار شخصيات ورموز ثقافية من التاريخ الأدبي والديني.

قراءة نقدية في تجربة الدغيم

ويرى الناقد عبد الرحمن المصطاوي أن الديوان يقدم تجربة شعرية لافتة، مشيراً إلى أن القصائد تنطوي على صور شعرية كثيفة وإيحاءات عميقة تستحضر الموروث الثقافي والرموز التراثية وتعيد صياغتها في سياق معاصر.

ويضيف المصطاوي أن الشاعر ينجح في إسقاط هذه الرموز على الواقع بطريقة فنية، ما يمنح القصيدة أبعاداً دلالية تتجاوز المعنى المباشر.

أنس الدغيم وتجربته الأدبية

الشاعر السوري أنس الدغيم شاعر وكاتب سوري معاصر ولد عام 1979 في بلدة جرجناز بمحافظة إدلب، وشارك في العديد من الفعاليات والمهرجانات الأدبية العربية، كما نشر عدداً من المقالات والدراسات في الصحف والمجلات الثقافية، ويعد من الأصوات الشعرية التي حافظت على حضور القصيدة العربية العمودية في المشهد الأدبي المعاصر، مع محاولة توظيفها للتعبير عن قضايا الواقع واستحضار الرموز في سياق حديث.

صدرت له عدة أعمال شعرية، تناولت موضوعات تتصل بالهوية والإنسان والواقع العربي، مع اهتمام واضح بالموروث الشعري العربي الكلاسيكي من حيث البناء والإيقاع واللغة، منها:

حروف أمام النار (2002) – من أوائل أعماله الشعرية.

المنفى – ديوان يتناول الغربة والواقع السوري وتأثير المنفى في الإنسان.

الجوديّ – ديوان يستلهم رمزية جبل الجودي وقصص الأنبياء في سياق شعري معاصر.

إبراهيم – مجموعة شعرية تستحضر الرموز الدينية والقصص القرآني في بناء شعري حديث.

من خارج النص (2026) – ديوان جديد يجمع بين الشعر العمودي واستحضار الرموز التراثية في قراءة معاصرة للواقع.

ومن الكتب الأدبية والفكرية: