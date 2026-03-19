أمسية شعرية في الحولة بريف حمص إحياءً لذكرى الثورة السورية

حمص-سانا

أُقيمت في منطقة الحولة بريف حمص، أمسية شعرية وإنشادية إحياءً لذكرى الثورة السورية، وذلك في صالة إدارة المنطقة، بحضور عدد من الأهالي.

وأوضح نائب مدير منطقة الحولة عبد الله الصالح مشعل، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية هدفت إلى تسليط الضوء على مسيرة الثورة، والحفاظ على مكتسباتها، إلى جانب استذكار تضحيات الشهداء التي شكّلت أساساً لما تحقق من إنجازات.

وبيّن الشاعر صلاح الخضر، مدير المركز الثقافي في تلدو وأمين سر اتحاد الكتاب العرب بفرع حمص، أن الأمسية تضمنت قصائد وطنية عبّرت عن روح الثورة، واستحضرت رمزية تضحيات أبنائها.

وأكد الخضر أهمية تجديد الالتزام بمبادئ الثورة رغم صعوبة الفقد، مشدداً على أن تضحيات الشهداء ستبقى مصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء.

وتخللت الفعالية مبادرة لتوزيع ملابس على أبناء الشهداء تكريماً لتضحيات ذويهم، في خطوة تعكس قيم الوفاء والتقدير.

وتندرج هذه الأمسية ضمن فعاليات تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتعزيز ثقافة الوفاء، والتأكيد على أهمية صون إرث الشهداء والحفاظ على المكتسبات.

