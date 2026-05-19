فعالية تراثية وفنية في طرطوس تسلّط الضوء على موروث الرقة وهويتها الثقافية

طرطوس-سانا



شهد المركز الثقافي العربي في طرطوس مساء اليوم الثلاثاء فعالية ثقافية وفنية على خشبة مسرحه، تضمنت عرض فيلم يوثّق تراث مدينة الرقة وأصالتها، تلاه حفل استعراضي فلكلوري قدّمته فرقة “لامار للفنون الشعبية”، وسط حضور جمهور مهتم بالتراث والفنون الشعبية.



الفعالية جاءت بهدف إبراز الموروث الثقافي لمحافظة الرقة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية السورية المتنوعة، من خلال تقديم لوحات فنية وفلكلورية تعكس العادات والتقاليد الشعبية السورية.

إحياء التراث السوري

أوضحت مسؤولة قسم التراث في المركز الثقافي العربي بطرطوس سفانة سعدو في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة المركز لإحياء التراث الشعبي وتعزيز حضور الثقافة والفنون في المجتمع.

وبيّنت أن الفيلم الذي تناول مدينة الرقة وتراثها وأزياءها الشعبية وشعراءها، إلى جانب الحفل الفلكلوري، يشكّل مساحة مهمة للتعريف بالموروث الثقافي السوري ونقله إلى الأجيال الجديدة.



وأشارت سعدو الى أن المركز يعمل على التحضير لسلسلة فعاليات تراثية خاصة بالمحافظات السورية، بهدف إبراز عراقتها الحضارية عبر الأزمان.

فلكلور رقاوي على المسرح

من جهتها، أوضحت اليسار مصطفى، إحدى عضوات فرقة “لامار للفنون الشعبية”، أن مشاركة الفرقة تهدف إلى تقديم لوحات فنية مستوحاة من البيئة السورية والتراث الشعبي، وإحياء الفلكلور الرقاوي بأسلوب فني يعكس غنى الثقافة السورية وتنوعها.



كما عبّرت نور سلامة من الحضور عن إعجابها بالمستوى الفني للفعالية، مؤكدة أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تعزز الوعي بالتراث الوطني وتربط المجتمع بجذوره الثقافية والحضارية.



واختُتمت الفعالية وسط تفاعل لافت من الحضور، الذين أكدوا أهمية استمرار الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إلى صون التراث الشعبي السوري وتعريف الأجيال بغنى الموروث الحضاري الذي تتميز به المحافظات السورية المختلفة.