المكتبة الوطنية السورية تطلق أول مجلة علمية محكّمة في مجالات التراث والفكر

دمشق-سانا

أطلقت المكتبة الوطنية السورية بدمشق أول مجلة علمية محكّمة تحت عنوان “مجلة المكتبة الوطنية السورية” في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور العلمي والمعرفي للمكتبة، وتوفير منصة بحثية متخصصة في مجالات المكتبات والتراث والفكر المعاصر.

المجلة التي ستصدر بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر، تسعى إلى بناء جسر معرفي يربط بين المؤسسات الحافظة للذاكرة، وفي مقدمتها المكتبات، وبين الباحثين والمفكرين المنتجين للمعرفة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتوثيق الإنتاج الفكري.

منصة علمية للبحث الأكاديمي

رئيسة تحرير المجلة الدكتورة مجد عبد المجيد قمر أوضحت في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن المجلة ستكون منصة علمية مفتوحة للأبحاث الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، وتلتزم بأعلى معايير التحكيم العلمي والمنهجيات الأكاديمية المعتمدة لضمان رصانة المحتوى وجودته.

وأضافت قمر: إن المجلة مزودة ببرامج متخصصة لكشف الانتحال العلمي، ما يعزز مصداقية الأبحاث المنشورة فيها، مؤكدة أن المجلة تستند إلى رسالة المكتبة الوطنية السورية كمؤسسة وطنية تُعنى بحفظ الذاكرة الثقافية والعلمية.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز المجلة ارتباطها المباشر بالمكتبة الوطنية حيث يصبح كل عدد يُنشر جزءاً من الإرث الوطني الذي تحفظه المكتبة، ما يضمن استمرارية الإنتاج العلمي وإمكانية الاستشهاد به بوصفه مرجعاً موثوقاً.

دعم البحث في مجالات التراث والمكتبات

بدوره أوضح مدير عام المكتبة والمدير المسؤول عن المجلة سعيد حجازي أن إطلاق المجلة يأتي في إطار دعم البحث العلمي المرتبط بالمكتبة الوطنية السورية ودورها الثقافي والمعرفي.

وأشار حجازي إلى أن نطاق الأبحاث التي تستقبلها المجلة يتركز في ثلاثة مجالات رئيسية هي: المكتبات، والتراث، والفكر المعاصر، بما يفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين لتقديم دراسات علمية تسهم في تطوير المعرفة في هذه المجالات.

وأضاف: إن المجلة تستهدف الأكاديميين والباحثين والمفكرين المهتمين بقضايا التراث والمكتبات والفكر المعاصر في الجامعات السورية والعربية والدولية.

هيئة تحرير أكاديمية

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الفكر والتاريخ والمكتبات والدراسات الإسلامية واللغة العربية، ومنهم الدكتورة مجد عبد المجيد قمر – رئيسة التحرير، حاصلة على دكتوراه في العقائد والأديان من كلية الشريعة بجامعة دمشق.

الدكتور بكري علاء الدين – دكتوراه الدولة في الفكر العربي الإسلامي من جامعة باريس الأولى.

الدكتور مهند مبيضين – دكتوراه في التاريخ العربي الحديث من الجامعة الأردنية، ومدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.

الدكتورة شهرزاد جبارة – دكتوراه في إدارة المكتبات وخدمات المعلومات من جامعة دمشق.

الدكتور عبد الهادي منصور – دكتوراه في اللغة العربية وأستاذ في جامعة دمشق.

الدكتور عامر بهجت – دكتوراه في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

الدكتور مسلم طيبة – دكتوراه في أصول الفقه ومدير مديرية البحث والترجمة والنشر في المكتبة الوطنية السورية.

وتعد المكتبة الوطنية السورية إحدى أبرز المؤسسات الثقافية المعنية بحفظ التراث المعرفي والوثائقي في سوريا، ويأتي إطلاق مجلتها العلمية المحكمة خطوة جديدة بعد التحرير لتعزيز حضورها البحثي ودعم الإنتاج الأكاديمي، إضافة إلى توفير منبر علمي متخصص يربط الباحثين بالمصادر المعرفية التي تحتفظ بها المكتبة.