اختتام بطولة دمشق للجودو للأشبال والناشئين وقاسيون يتصدر الترتيب العام

دمشق-سانا

اختتمت أمس في صالة الجودو بمدينة الفيحاء الرياضية بطولة محافظة دمشق للجودو لفئتي الأشبال والناشئين (ذكوراً وإناثاً)، التي نظمتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة بإشراف مديرية الرياضة والشباب بدمشق.

وشارك بالبطولة 57 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية قاسيون والنضال ودمشق الأهلي وبردى والشرطة وميسلون ودمر.

وأسفرت المنافسات عن تصدر نادي قاسيون الترتيب العام بعدما أحرز 8 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و3 برونزيات، فيما جاء نادي النضال في المركز الثاني بـ 3 ذهبية، و3 فضية، وبرونزيتين.

وحل نادي دمشق الأهلي ثالثاً بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وجاء نادي بردى رابعاً بميدالية ذهبية و3 فضية، تلاه نادي الشرطة خامساً بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين و3 برونزية، ثم نادي ميسلون سادساً ب 4 فضية وميدالية برونزية، فيما حل نادي دمر في المركز السابع بميدالية فضية وأخرى برونزية.

وتأتي البطولة ضمن خطة اللجنة الفنية للجودو بدمشق لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وصقل مهارات الفئات العمرية، واختيار العناصر المتميزة لرفد المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.