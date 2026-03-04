ثمرات أيادٍ واعدة.. إبداعات نساء كفيفات تضيء ثقافي العدوي

دمشق-سانا

نظم المركز الثقافي العربي في العدوي بدمشق بالتعاون مع جمعية الوئام السورية للنساء الكفيفات اليوم، فعالية تشكيلية بعنوان “ثمرات أيادٍ واعدة”، في مشهد ثقافي يرسّخ معنى الشراكة بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية، ويؤكد أن الإبداع لا تحدّه الإعاقة.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت ضمن أسبوع الخط العربي والرسم والفنون التشكيلية، وشاركت فيها عشرون سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و50 عاماً، مجموعة من الأنشطة في مجالات الخط العربي والرسم والنحت، إلى جانب الأشغال اليدوية مثل الإكسسوارات والخرز والحقائب اليدوية والكروشيه والصوف، لتشكل مساحة تفاعلية أتاحت للمشاركات إبراز طاقاتهن ومواهبهن الفنية.

الطموح لا يقف رغم الإعاقة

أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية الوئام ميساء السقا في تصريح لـ سانا أن الفعالية تمثل بداية تجربة لنحو عشرين سيدة يسعين إلى تنمية مواهبهن في مجالات الخط والرسم والأعمال اليدوية، بما يسهم في تعزيز اندماجهن في المجتمع.

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على تدريبهن على هذه المهارات بهدف زيادة ثقتهن بأنفسهن وتمكينهن اقتصادياً عبر توفير مصادر دخل مستدامة، إضافة إلى تعزيز قدراتهن الشخصية بما يساعدهن في حياتهن اليومية، ويدعم حضورهن الفاعل في المجتمع.

بدورها أكدت أمينة سر الجمعية صبحية عقاد أن الفعالية تسلط الضوء على مواهب الكفيفات، وتسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن، مبينةً أن مجالات الرسم والنحت والأعمال اليدوية تتحول إلى وسيلة للتعبير والإبداع وتجاوز التحديات.

وأضافت: إن هذه الأنشطة تساعد المشاركات على اكتساب مهارات جديدة وتبادل الخبرات، ما يفتح أمامهن آفاقاً أوسع للاستقلال المادي والتواصل المجتمعي.

رأي المشاركات

من بين المشاركات لانا نمور وسارة حسون وآية إسماعيل وألما حماصي، اللواتي أكدن أن المشاركة في الفعالية تشكل فرصة لإبراز ما اكتسبنه من مهارات خلال التدريب، وتشجعهن على الاستمرار في تطوير مواهبهن، وأشرن إلى أن الخيال يشكل نقطة الانطلاق في أعمالهن، حيث تتحول الأفكار والتكوينات الذهنية إلى أعمال ملموسة في مجالات الرسم والحرف اليدوية مثل الكروشيه والصوف والخرز، إضافة إلى الغناء.

وتعكس هذه الفعالية توجهاً متنامياً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم فنياً واجتماعياً، عبر برامج تدريبية وفعاليات ثقافية تتيح لهم عرض نتاجهم الإبداعي أمام الجمهور، وتؤكد أن الفن قادر على تجاوز الحدود الجسدية ليصبح جسراً للاندماج، والإبداع في الحياة الثقافية.