أفراح الشام.. معرض يحتفي بالتشكيل والأعمال اليدوية في ثقافي الميدان

دمشق- سانا

افتتحت مديرية ثقافة دمشق بالتعاون مع مجموعة من الفنانين والحرفيين معرض “أفراح الشام” في المركز الثقافي العربي بالميدان، بمشاركة أكثر من 40 فناناً، قدموا أعمالاً تشكيلية وحرفية متنوعة جسدت غنى الإبداع السوري وأصالته.

المعرض، الذي يشرف عليه الفنانان التشكيليان محمد دبور ورغدة سعيد، ضم لوحات تشكيلية بأساليب متعددة من الرسم الزيتي والبورتريه والطبيعة الصامتة والمفتوحة، إضافة إلى أعمال في الطباعة الحجرية والخط العربي، وأخرى يدوية شملت السيراميك والصدف والريزين والكويلينغ وصناعة الدمى.

مشاركات فنية متنوعة

قدمت الفنانة شام طلس لوحات نافرة، فيما عرضت الطالبة سدرة الصباغ أعمالاً بالغرافيك أرت تعبر عن الحرية، أما الفنانة جودي معي فقدمت لوحات طباعة حجرية باستخدام أوراق الشجر والحبر جسدت فيها رمزية الطاووس، مشيرة إلى أن هذا التخصص يُدرّس حصراً في كلية الفنون الجميلة بدمشق.

رسالة تفاؤل وحياة

المشرف العام للمعرض الفنان محمد دبور أوضح أن الفعالية تمثل رسالة تفاؤل وحياة تعكسها الألوان الزاهية، بينما أكدت رغدة سعيد أن المعرض جمع طلاباً وأساتذة وفنانين مستقلين في تجربة جماعية أظهرت تنوعاً لافتاً في الأساليب والتقنيات.

يستمر المعرض حتى السادس والعشرين من آب الجاري، ويعد منصة للتواصل بين الفنانين والجمهور، إضافة إلى كونه مساحة لدعم المشاريع الصغيرة وإبراز إبداعات المرأة السورية.