أفراح الشام.. معرض يحتفي بالتشكيل والأعمال اليدوية في ثقافي الميدان

2L7A0135

دمشق- سانا

افتتحت مديرية ثقافة دمشق بالتعاون مع مجموعة من الفنانين والحرفيين معرض “أفراح الشام” في المركز الثقافي العربي بالميدان، بمشاركة أكثر من 40 فناناً، قدموا أعمالاً تشكيلية وحرفية متنوعة جسدت غنى الإبداع السوري وأصالته.

2L7A0104

المعرض، الذي يشرف عليه الفنانان التشكيليان محمد دبور ورغدة سعيد، ضم لوحات تشكيلية بأساليب متعددة من الرسم الزيتي والبورتريه والطبيعة الصامتة والمفتوحة، إضافة إلى أعمال في الطباعة الحجرية والخط العربي، وأخرى يدوية شملت السيراميك والصدف والريزين والكويلينغ وصناعة الدمى.

مشاركات فنية متنوعة

2L7A0109

قدمت الفنانة شام طلس لوحات نافرة، فيما عرضت الطالبة سدرة الصباغ أعمالاً بالغرافيك أرت تعبر عن الحرية، أما الفنانة جودي معي فقدمت لوحات طباعة حجرية باستخدام أوراق الشجر والحبر جسدت فيها رمزية الطاووس، مشيرة إلى أن هذا التخصص يُدرّس حصراً في كلية الفنون الجميلة بدمشق.

رسالة تفاؤل وحياة

2L7A0113

المشرف العام للمعرض الفنان محمد دبور أوضح أن الفعالية تمثل رسالة تفاؤل وحياة تعكسها الألوان الزاهية، بينما أكدت رغدة سعيد أن المعرض جمع طلاباً وأساتذة وفنانين مستقلين في تجربة جماعية أظهرت تنوعاً لافتاً في الأساليب والتقنيات.

يستمر المعرض حتى السادس والعشرين من آب الجاري، ويعد منصة للتواصل بين الفنانين والجمهور، إضافة إلى كونه مساحة لدعم المشاريع الصغيرة وإبراز إبداعات المرأة السورية.

2L7A0124
2L7A0126
2L7A0132
2L7A0135 1
2L7A0139
دوحة الميماس تحيي أمسية طربية تراثية على مسرح قصر الثقافة بحمص
حملة “النظافة ثقافة” تنطلق على امتداد سوريا بالتنسيق بين جهات حكومية وأهلية
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 24 من آب 2025
وزير الثقافة: تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بداية لمسار الشفاء وحفظ كرامة الغائبين
محاضرة للدكتور إبراهيم دراجي حول المشاركة السياسية للمرأة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك