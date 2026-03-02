عودة مجلة “الحياة المسرحية”.. توثيق للمنجز السوري وقراءة في المشهد العربي

دمشق-سانا

بعد توقفٍ لأكثر من عام، عادت مجلة “الحياة المسرحية” الصادرة عن مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة، لتصدر العدد 129، في متابعةً لأبرز محطات الحراك المسرحي السوري والعربي في محاوره الإبداعية والنقدية والفكرية.

وسلّط العدد الضوء على أهم الإنجازات السورية التي لقيت تكريماً في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها تكريم الفنانة القديرة منى واصف في مهرجان المونودراما الثاني في الأردن، إضافة إلى رصد المشاركة السورية في مهرجان مسرح الطفل في العراق.

واستعرض العدد الجديد العروض المسرحية التي قُدمت على خشبات المسارح في دمشق وسائر المحافظات، منها مسرحية “المدينة” على مسرح حلب القومي، والعرض المسرحي “رقصة الحياة” في اللاذقية من إخراج الفنان بسام جديد.

ومن العروض المسرحية كذلك، العرض الشبابي “أمهات الرجال” في طرطوس، وعرض المسرح المدرسي “الرمال” في حمص بإخراج سحاب جحجاح.

مساحة للتجارب الشابة

حظي مهرجان المسرح الجامعي في دورته الثامنة والعشرين بحيّزٍ وافر من مواد العدد، حيث جرى توثيق العروض المشاركة، من “المبارزة” و”قصة حديقة الحيوان”، وصولاً إلى “حمائم غرناطة” الذي ناصر قضايا المرأة، والعرض الختامي للمهرجان بعنوان “ليليث”.

وفي سياق الانفتاح على التجربة العربية، فتح العدد نوافذ على أبرز النشاطات المسرحية في عدد من البلدان، من عروض ومهرجانات وندوات، إذ تناول المخرج المسرحي السوري هشام كفارنة أفضل عرض في أيام الشارقة المسرحية الثالثة والثلاثين.

واستعرضت الإعلامية المصرية رنا رأفت ندوة مهمة أُقيمت في القاهرة حول الحركة المسرحية بين مصر وفلسطين، إلى جانب ندوة في نواكشوط حول المسرح الموريتاني، فضلاً عن عرض لأحدث الإصدارات المسرحية العربية.

دراسات وحوارات ونصوص جديدة

في باب “قضايا وآراء” خُصصت مادتان للمسرح في مدينة اللاذقية، الأولى بعنوان “مسرح اللاذقية في خندق التصدي للأزمات”، والثانية بعنوان “المسرح العربي بين صورتين” التي تناولت ندوة نوعية أُقيمت في المدينة.

أما باب “دراسات وأبحاث” فتضمّن مادة عن عروض السيرك بين لغة المسرح وفن الاستعراض أعدّها نبيل تللو، وأخرى عن الدراما المسرحية الإسكندنافية الجديدة ترجمها إسلام محمد عبد العزيز.

وفي باب “تجارب ورؤى” نُشر حوار مع رائد المسرح في مدينة حلب نديم شراباتي، وآخر مع المخرج المسرحي المعتزل سهيل شلهوب، إضافة إلى دراسة عن أعمال الفنان المسرحي أدهم سفر وتجربته في المسرح الحركي، وفي زاوية “كواليس” كتبت رندة حلوم مقالاً تناولت فيه واقع مسرح الطفل.

وضمّ العدد نصوصاً مسرحية للكتّاب: أحمد السيد، وعبد الرحمن الداموني، وإلياس الحاج، ويارا الحكيم، ورنا شباط.

وتصدّرت الغلاف الأمامي صورتان من مشاهد مهرجان المسرح الجامعي، فيما حمل الغلاف الداخلي الأخير لوحة بعنوان “إنعاش” لفنان الكاريكاتير السوري رائد خليل، استلهمها من أجواء فن المسرح.

يشار إلى أن “الحياة المسرحية” مجلة فصلية متخصصة تُعنى بشؤون المسرح، تأسست سنة 1977 وتصدر عن مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة السورية، وتُعد من أبرز المنابر الإعلامية الثقافية التي توثق الحركة المسرحية في سورية وتتابع نشاطاتها عربياً.