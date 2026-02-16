الروائي محمد سلطان يوقع “رماد الذاكرة” و”حين بكت الفرس” في معرض دمشق للكتاب

دمشق-سانا

شهد معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الإثنين حفل توقيع الروائي السوري محمد سلطان، روايتيه الأخيرتين “رماد الذاكرة” و”حين بكت الفرس” أمام جمهور من القراء والمهتمين بالأدب.

تناولت رواية “رماد الذاكرة” أحداثاً عصفت بالمجتمع السوري، مركزة على عائلتين عربية وكردية خلال أحداث عام 2014، في حين تقدم رواية “حين بكت الفرس” قراءة موسّعة للأحداث التاريخية بأسلوب روائي مشوّق.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد سلطان أن الإقبال على المعرض كان كثيفاً منذ اليوم الأول، وأن الدورة الحالية استثنائية تستحق التقدير لجهود العاصمة الثقافية دمشق، التي تظل منارة للعلم والحضارة والثقافة، وأضاف: “التنظيم كان رائعاً، وأعجبني تنوع الأجنحة”.

محمد سلطان، روائي ومحاضر في جامعة إدلب، يحمل شهادة في العلوم الصحية، وثّق الثورة السورية منذ انطلاقتها، وصدرت له أيضاً عدة روايات منها “ندبات”، و”يقين”.

