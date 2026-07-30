عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ هذا الأسبوع في جولة بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، ضمن باقة تجمع بين مغامرات الأبطال الخارقين، والرعب والغموض والكوميديا القائمة على المواقف والمفارقات، مقدمةً دليلاً أسبوعياً بأبرز الإنتاجات السينمائية الجديدة.

• الفيلم: سبايدرمان: يوم جديد كلياً

فيلم مغامرات وحركة ضمن سلسلة البطل الخارق سبايدرمان.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: مغامرات – حركة.

البطولة: توم هولاند، زيندايا، سادي سينك، جاكوب باتالون، جون بيرنثال، ومارك رافالو.

قصة الفيلم: يعود سبايدرمان لمواجهة تحديات جديدة تهدد المدينة وسكانها، في وقت يحاول فيه التوفيق بين حياته الشخصية ومسؤوليته بوصفه بطلاً خارقاً، لتقوده الأحداث إلى سلسلة من المغامرات والمواجهات الخطرة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: الغرف الخلفية

فيلم رعب يقوم على فكرة الأماكن الغامضة والمتاهات المغلقة التي يصعب العثور على مخرج منها.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب – غموض.

البطولة: شيواتال إيجيوفور، ريناته رينسفه، مارك دوبلاس، فين بينيت، ولوكيتا ماكسويل.

قصة الفيلم: يجد عدد من الأشخاص أنفسهم داخل سلسلة من الغرف والممرات المتشابهة التي تبدو بلا نهاية، ويبدؤون رحلة محفوفة بالمخاطر بحثاً عن طريق للنجاة، بينما تطاردهم ظواهر غريبة وكيانات مجهولة في عالم تحكمه قواعد مرعبة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: 72 ساعة

فيلم كوميدي يعتمد على تسارع الأحداث والمواقف الطريفة التي تقع خلال مدة زمنية محدودة، ويجمع بين المغامرة والمفارقات غير المتوقعة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: كوميديا.

البطولة: كيفن هارت، مارسيلو هيرنانديز، ماسون غودينغ، بن مارشال، كام باترسون، وتيانا تايلور.

قصة الفيلم: تجد مجموعة من الشخصيات نفسها أمام مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لإنجاز مهمة صعبة، إلا أن خطتها تتعرض لسلسلة من العقبات والمواقف الكوميدية، لتتحول المهمة إلى مغامرة سريعة الإيقاع مليئة بالمفاجآت.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.