وزير الثقافة ومحافظ دمشق يتفقدان أجنحة معرض دمشق الدولي للكتاب بختام فعالياته

دمشق-سانا

تفقد وزيرُ الثقافة محمد ياسين الصالح ومحافظُ دمشق ماهر مروان إدلبـي اليوم أجنحةَ معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الختامي، حيث اطلعا على أبرز الإصدارات المعروضة وحجم الإقبال الجماهيري الذي رافق الفعالية طوال أيامها.

وشملت الجولة عدداً من أجنحة دور النشر المحلية والعربية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، واستمعا إلى شرح من القائمين على الأجنحة حول طبيعة العناوين الجديدة والتسهيلات التنظيمية والخدمية المقدمة للزوار.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد المحافظ أن تنظيم المعرض كان «مميزاً وعلى مستوى عالٍ»، مشيراً إلى أن تقييم أي فعالية ثقافية يبقى مرهوناً برأي الجمهور وحجم تفاعله، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير يعكس نجاح الجهود المبذولة.

وأضاف أن أكثر ما لفت انتباهه هو حالة الانفتاح الفكري وتنوع الطروحات، حيث لاحظ حضوراً واسعاً لمدارس فكرية متعددة، معتبراً أن الفكر يُواجَه بالفكر، وأن دمشق تستعيد دورها الثقافي كمركز إشعاع حضاري في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في ختام دورة استثنائية من المعرض، سواء من حيث عدد دور النشر المشاركة أو كثافة الفعاليات المرافقة، حيث شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً يؤكد مكانته كأحد أبرز التظاهرات الثقافية في البلاد.