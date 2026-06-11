مايكل.. ملك البوب يعود إلى الشاشة بين الأسطورة والجدل

دمشق-سانا

في زاوية عين على السينما، نسلّط الضوء هذا الأسبوع على فيلم “مايكل”، المعروض حالياً في صالات السينما السورية، وهو عمل يعيد أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون إلى الشاشة الكبيرة من خلال سيرة ذاتية.

ويستعرض الفيلم رحلة صعود الطفل مايكي في فرقة جاكسون 5 إلى أحد أشهر الفنانين في تاريخ الموسيقا، ضمن عمل سينمائي يقف بين وهج النجاح الجماهيري واتساع الجدل النقدي حول حدود ما تقوله السينما، حين تقترب من سيرة فنان تحوّل إلى أيقونة عالمية.

الفيلم، الذي أخرجه أنطوان فوكوا وكتبه جون لوغان، بدأ عرضه عالمياً في نيسان الماضي، ويؤدي بطولته جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، إلى جانب كولمان دومينغو ومايلز تيلر ونيا لونغ، متتبعاً السنوات الأولى من حياة جاكسون، منذ طفولته في مدينة غاري بولاية إنديانا، ومروراً بنجاح فرقة جاكسون 5، وصولاً إلى مرحلة النجومية العالمية التي كرّسته ملكاً للبوب.

من الطفولة إلى عرش البوب

يركز الفيلم على علاقة مايكل بوالده جو جاكسون، الذي يظهر بوصفه القوة الدافعة وراء نجاح أبنائه، وفي الوقت نفسه أحد أبرز مصادر الضغط والقسوة التي طبعت طفولة الفنان ومساره النفسي المبكر، ليبني العمل من خلال هذه العلاقة خطه الدرامي الأساسي، واضعاً المشاهد أمام سؤال متكرر في أفلام السيرة الموسيقية: أين ينتهي الطموح العائلي، وأين يبدأ الثمن الشخصي للنجاح؟

كما يستعرض الفيلم محطات مفصلية في مسيرة جاكسون، من التعاون مع المنتج الموسيقي كوينسي جونز، إلى النجاح الكبير لألبومات مثل ثريلر وباد، مع تركيز واضح على المشاهد الاستعراضية التي تعيد إحياء أشهر عروضه وأغنياته، وتمنح الفيلم طاقة بصرية وموسيقية تستند إلى الذاكرة الجماعية لجمهور واسع ما زال يحتفظ بصورة جاكسون فوق المسرح.

احتفاء لامع أم قراءة آمنة؟

في موقع ديسايدر الأمريكي المتخصص بمتابعة الأفلام والمنصات، رأى الناقد جون سيربا أن فيلم مايكل يقدّم تجربة إشكالية بوصفه سيرة ذاتية موسيقية شديدة الارتباط بإرث صاحبها، مشيراً إلى أن الفيلم يذهب بعيداً في الاحتفاء بالصعود الفني والاستعراضات الشهيرة، لكنه يتجنب في المقابل الاشتباك العميق مع أكثر الجوانب تعقيداً في حياة جاكسون.

ويرى سيربا أن العمل يبدو أحياناً أقرب إلى قطعة نوستالجية مصممة لاستعادة لحظات المجد، لا إلى قراءة تكشف ما وراء الأسطورة، فالمشاهد التي تستحضر ثريلر وأداء بيلي جين الشهير وسواها من العلامات الفنية، تمنح الفيلم جاذبية جماهيرية واضحة، لكنها لا تمنحه دائماً عمقاً كافياً لفهم الشخصية خارج وهج المسرح.

أما الكاتب محمد غندور في صحيفة إندبندنت عربية، فيرى أن الفيلم يطرح إشكالية تتعلق بطبيعة أفلام السيرة الذاتية المعاصرة، معتبراً أن العمل يقدّم صورة مثالية إلى حد كبير عن جاكسون، ويعتمد على حذف أو تأجيل القضايا الأكثر حساسية في حياته، إذ يتوقف عند أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ما يجعله أقرب إلى إدارة للإرث الفني منه إلى قراءة نقدية متكاملة للشخصية.

وفي مراجعة مصوّرة نشرها الناقد ماهر موصلي عبر قناته على يوتيوب، رأى أن الفيلم يميل إلى الاحتفاء الموسيقي بمايكل جاكسون أكثر من تقديم قراءة توثيقية شاملة لمسيرته، مشيداً بأداء جعفر جاكسون في استحضار حضور عمه المسرحي، ومعتبراً في المقابل أن العمل اختار طريقاً آمناً في مقاربة الجوانب الأكثر تعقيداً من حياة الفنان.

جمهور واسع ونقاد متحفظون

على الرغم من هذه الانتقادات، حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إذ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مايكل سجل عند افتتاحه نحو 217 مليون دولار عالمياً، محققاً أكبر افتتاح في تاريخ أفلام السيرة الذاتية الموسيقية، ومتجاوزاً الأرقام التي سجلتها أعمال بارزة من النوع نفسه مثل بوهيميان رابسودي الذي تناول قصة فرقة الروك البريطانية كوين.

ويكشف هذا النجاح عن الفارق الواضح بين استقبال الجمهور وتقييمات النقاد، فبين حماسة جماهيرية تؤكد استمرار شعبية جاكسون وتأثيره الثقافي حول العالم، وحذر نقدي يرى أن الفيلم تجنّب كثيراً من المناطق الشائكة في سيرته، يبدو مايكل عملاً يستعيد وهج الأسطورة فوق المسرح، لكنه يترك السؤال مفتوحاً حول قدرة أفلام السيرة الموسيقية على الجمع بين متعة الاحتفاء وجرأة المواجهة.