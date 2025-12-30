أمسية ميلادية وطنية في الحواش بريف حمص تمجّد الوطن وترسّخ قيم المحبة والسلام

حمص-سانا

أُقيمت في كنيسة مار إلياس الغيور في بلدة الحواش بريف حمص، أمسية ميلادية وطنية، جمعت بين الأناشيد الوطنية وتراتيل الميلاد، بمشاركة كورال أطفال كنيسة مار إلياس وجوقة سيدة الوادي، تأكيداً على مكانة الوطن في الوجدان وتعزيز قيم الانتماء والمحبة والسلام بالتزامن مع أعياد الميلاد.

وأكدت مسؤولة كورال أطفال كنيسة مار إلياس بالحواش مي الويسي في تصريح لمراسل سانا، أن العرض الوطني قدّم رسالة حول أهمية الوطن ودوره الأساسي في حياة الأفراد وانتمائهم، موضحة أن توقيت الأمسية تزامن مع الأعياد، انطلاقاً من اعتبار الوطن أساساً لكل شيء، وتمجيده حاضراً في ترانيم العيد.

وبيّنت الويسي أن كورال الأطفال يضم خمسين طفلاً، وقُدّمت في القسم الأول من الأمسية أناشيد وطنية عبّرت عن الفخر بالوطن والسعي لبنائه بالمحبة والسلام.

من جهته، أشار كاهن كنيسة مار إلياس الخوري بوليكاربوس رزق إلى أن الأمسية نقلت الحضور بروحانيتها من الأرض إلى السماء عبر أصوات الأطفال والشباب، مجسّدة معاني التسبيح وتمجيد الوطن معاً.

بدوره، أوضح مشرف جوقة سيدة الوادي وخادم رعية الحواش الشماس جاورجيوس ديب، أن القسم الثاني من الأمسية قدّم تراتيل ميلادية وضعت الحضور في أجواء العيد، أدّتها جوقة سيدة الوادي الناشئة من مدرسة القديس يوحنا الدمشقي لتعليم أصول الترتيل والموسيقا البيزنطية الكنسية، مع التركيز على قيم المحبة والسلام وربط الأناشيد الوطنية بتراتيل الميلاد.

وتندرج هذه الأمسية ضمن الأنشطة الروحية والثقافية التي تشهدها بلدات ريف حمص خلال فترة الأعياد.