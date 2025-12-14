اللوحة الصغيرة… أعمال فنية في معرض تشكيلي بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

افتتح اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا مساء اليوم، معرض «اللوحة الصغيرة» في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، بمشاركة 30 فناناً وفنانة قدّموا 60 عملاً تشكيلياً، ضمن قياسات لا تتجاوز الـ 50 سنتيمتراً.

المعرض الذي نظم بالتعاون مع مديرية الثقافة في دمشق، يهدف إلى إتاحة مساحة تعبير حرّة للفنانين عبر اللوحة الصغيرة، بما يتيح لهم تقديم أفكارهم ورؤاهم الفنية بأساليب وتقنيات متنوعة.

موضوعات متنوعة والتجريب سيد الموقف

وأوضح رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين -فرع دمشق- محمد الركوعي، في تصريح لـ سانا، أن موضوعات الأعمال المشاركة جاءت مفتوحة، ما أضفى تنوعاً بصرياً وفكرياً على المعرض، وعكس تجارب الفنانين الشخصية ومقارباتهم الجمالية، مع حضور واضح للّون والرمز والتجريب الفني.

وأشار إلى أهمية إقامة المعارض التشكيلية في هذه المرحلة، مؤكداً أن الفن يشكّل عنصراً أساسياً في دعم الحياة الثقافية، ومنح الجمهور والفنانين مساحة للتفاعل والإبداع، وتعزيز الحراك الفني في المجتمع.

وتُعدّ اللوحة الصغيرة فضاءً بصرياً مكثفاً، يختبر فيه الفنان قدرته على اختزال الفكرة واللون والتكوين في مساحة محدودة، حيث تتحول البساطة إلى عمق، والتفصيل إلى دلالة جمالية نقدية.