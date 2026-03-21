عيد الفطر في العالم الإسلامي… طقوس متعددة تجمعها قيم مشتركة

دمشق-سانا

يحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال، عقب انتهاء صيام شهر رمضان، في مناسبة تجمع بين البعد الديني والبعد الاجتماعي، وتمتد لعدة أيام، تتخللها صلاة العيد وتبادل التهاني وصلة الأرحام، مع تنوع في العادات والتقاليد بين البلدان.

من مصر إلى العراق… العيد في تفاصيل الحياة اليومية

في مصر، يبدأ يوم العيد بأداء صلاة العيد وارتداء الملابس الجديدة، ثم تتجه العائلات لزيارة بيت الجد والجدة للتجمع وزيارة الأقارب، وفق ما ورد في كتاب “التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ” لمحمد مختار باشا، ويحرص الأطفال على التنزه والحصول على “العيدية”، فيما تُحضّر الحلويات التقليدية مثل “الكحك” و“الغريبة”، ويشتهر اليوم الثاني في بعض المناطق بتناول “الفسيخ”.

أما في العراق، فيبدأ صباح العيد بتناول فطور تقليدي يتضمن “الكاهي” و“القيمر” مع الشاي، وفق ما ذكره كتاب “الأعياد عند مكونات الشعب العراقي” لصادق محمد، قبل أن تتوالى زيارات الأقارب وتقديم “الكليجة”، فيما يقضي الأطفال أوقاتهم في مدن الألعاب.

الخليج والمغرب… تقاليد متجذرة بخصوصيات محلية

في دول الخليج العربي، يتخذ صباح العيد طابعاً اجتماعياً واضحاً، إذ يبدأ بتناول التمر والقهوة قبل أداء صلاة العيد، تليه زيارات الأقارب وتبادل التهاني وتقديم العيديات، وفق ما ورد في كتاب “رمضان والعيد عادات” لمحمد رجب السامرائي.

وفي الإمارات، تُقام صلاة العيد في الساحات العامة، وتستقبل العائلات المهنئين مع تحضير الحلويات والألعاب للأطفال، فيما تشهد سلطنة عمان فعاليات تراثية مثل “الهبطة” و“الحلقة” وسباقات الهجن، إلى جانب إعداد أطباق تقليدية منها “المظبي”.

وفي الكويت وقطر والبحرين، تبرز زيارات الأقارب والجيران، وتحضير الحلويات مثل “السمبوسة الحلوة” و”القدوع”، إلى جانب الألعاب الشعبية وأغاني العيد الجماعية.

أما في بلدان المغرب العربي، المعروف فيها بـ “العيد الصغير”، فترتدي العائلات الجلابة والجبادور، ويشمل الفطور حلويات تقليدية مثل “كعب الغزال” و”المحنشة” و”الفقاص”، مع الشاي المغربي، بينما تقدم أطباق رئيسية كالبسطيلة والطاجين، وفق ما ورد في كتاب “الأعياد والمواسم في التراث المغاربي” لمحمد حجي، وتقرير في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

من تركيا إلى آسيا… تنوع ثقافي في إطار واحد

في تركيا، تتجلى أجواء العيد في مزيج من التقاليد الإسلامية والإرث العثماني، حيث تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى، ويتم تقدم المأكولات الشعبية مثل “السميت” و”البقلاوة”، مع تنظيم فعاليات فنية وخيرية، وفق ما أورده مصطفى كرامل أكاي في كتاب “الأعياد الإسلامية في الثقافة الشعبية التركية”.

وفي جنوب شرق آسيا، تحتفل دول مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي بعيد الفطر بخصوصيات محلية، حيث تشهد إندونيسيا تقليد “موديك” الذي يتمثل بعودة السكان إلى قراهم، مع تحضير أطباق تقليدية مثل “الكيتوبات” و“الرندانغ”، فيما تحتفل ماليزيا بـ“هاري رايا بواسا” عبر فتح المنازل واستقبال الضيوف، وفق ما ورد في كتاب “الأعياد الإسلامية في مجتمعات جنوب شرق آسيا” لأمينة وهبي.

كما تتشارك دول مثل كمبوديا وتايلاند وسنغافورة في إبراز الطابع الديني والاجتماعي للعيد من خلال صلاة الجماعة وزكاة الفطر والزيارات العائلية.

ويعكس تنوع طقوس عيد الفطر في العالم الإسلامي خصوصية المجتمعات التي تحتفي به، حيث تتداخل العادات المحلية مع القيم الدينية المشتركة في تشكيل أنماط الاحتفال، كما يبرز هذا التنوع قدرة العيد على التكيف مع البيئات المختلفة، من المدن إلى الأرياف، مع الحفاظ على مظاهره الأساسية المرتبطة بالصلاة والتواصل الاجتماعي بين الناس.