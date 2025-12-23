اتحاد الكتاب العرب بسوريا يقر زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100 بالمئة

دمشق-سانا

أقرّ المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب بسوريا زيادة بنسبة 100 بالمئة على رواتب أعضاء الاتحاد من المتقاعدين أو ورثتهم.

ويأتي القرار الذي اتخذ خلال جلسة المكتب التنفيذي للاتحاد تقديراً للمتقاعدين الذين أسهموا بإبداعاتهم في الاتحاد، ورفدوا المشهد الأدبي والفكري السوري والعربي بما قدموه من أعمال قيمة تركت أثراً في المشهد الثقافي، كما يعكس القرار اهتمام الاتحاد برواده وعرفانه بعطاءاتهم الطويلة، ومساهمتهم بإرساء دعائمه.

كما ناقش المكتب التنفيذي خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور أحمد جاسم الحسين رئيس الاتحاد، في جلسته الدورية جدول أعمال تضمن عدداً من الموضوعات التي تهم أعضاء الاتحاد وتسهم في تطوير الواقع الثقافي والإبداعي في سورية.

ويواصل الاتحاد جهوده لتقديم المزيد من الخدمات والمكاسب لأعضائه المتقاعدين، والحفاظ على التواصل الدائم معهم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في ميادين الأدب والثقافة.