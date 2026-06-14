تلال الزعتر.. رواية ترصد أثر الحروب في الإنسان العربي

دمشق-سانا

كيف تواصل الحروب القديمة العيش في مصائر البشر بعد عقود من انتهائها؟ وكيف تتحول الأحداث الكبرى التي صنعت تاريخ المنطقة إلى جراح شخصية تسكن الذاكرة والعلاقات الإنسانية؟ من هذه الأسئلة تنطلق رواية تلال الزعتر للكاتب أحمد خميس، لتأخذ القارئ في رحلة روائية تمتد عبر محطات مفصلية من التاريخ العربي الحديث، تتقاطع فيها التحولات السياسية مع حكايات الفقد واليتم والبحث عن المعنى.

وتربط الرواية بين الوقائع الكبرى ومآلات الإنسان الفرد، مقدمةً قراءة أدبية لآثار الحروب والصراعات والانقسامات في الأسرة والمجتمع، من دون أن تتحول إلى وثيقة تاريخية مباشرة أو خطاب سياسي مغلق.

التاريخ حين يتحول إلى ذاكرة إنسانية

تمتد أحداث الرواية على مساحة زمنية واسعة تبدأ من ثلاثينيات القرن الماضي، مع تشكل الملامح الأولى للفكر القومي العربي وتحوله إلى مشروع سياسي وتنظيمي، وصولاً إلى أحداث تركت أثراً عميقاً في الذاكرة الجمعية العربية.

وتتناول الرواية قضايا تاريخية وإنسانية متعددة، من مأساة تل الزعتر في لبنان وما رافقها من مآسٍ إنسانية، إلى أحداث مدينة حماة، مروراً بقضية الجولان السوري المحتل، وما تعرض له من محاولات للطمس والترويض الثقافي والوجداني، كما تفتح باب التأمل في بعض التيارات الدينية والاجتماعية ومواقفها من التحولات التي شهدتها المنطقة.

وعلى المستوى الاجتماعي، تتوقف الرواية عند اليُتم بوصفه إحدى النتائج المباشرة للحروب والاعتقالات والهجرات التي عرفها العالم العربي خلال العقود الماضية، مستعرضةً تأثير غياب الآباء في الأسرة باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية، كما تلامس جانباً من المعتقدات الشعبية السائدة في بعض البيئات العربية، وما يرتبط بها من مظاهر الخرافة واستغلال البسطاء.

رواية للمهتمين بالتاريخ والإنسان

تتنقل أحداث تلال الزعتر بين سوريا ولبنان، مع إشارات إلى مصر والعراق وقبرص، في محاولة لاختصار المسافات بين التجارب العربية المتشابهة، ورصد التداخل بين مصائر الأفراد والشعوب خلال مرحلة اتسمت بالصراعات والتحولات الحادة.

وتناسب الرواية القراء المهتمين بالرواية التاريخية والإنسانية، ولا سيما من يرغبون في استكشاف انعكاسات الأحداث السياسية الكبرى على حياة الناس العاديين، كما قد تجذب المهتمين بتاريخ المنطقة العربية وقضايا الذاكرة والهوية والتحولات الاجتماعية، عبر معالجة روائية تجمع بين البعد التاريخي والحكاية الإنسانية.

شخصيات عند مفترق الألم والتحولات

تدور الأحداث حول مجموعة من الشخصيات التي تمثل نماذج متنوعة من التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية في المنطقة، ففي أحد المشافي، يلتقي يامن، اليتيم الذي يعاني مرض السكري، ب “بيلا” المصابة بالتصلب اللويحي، لتنشأ بينهما علاقة إنسانية تكشف أسراراً قديمة تستعيدها أنطوانيت، زوجة أحد القادة السابقين في التيار اليميني اللبناني.

كما تضم الرواية شخصيات أخرى، منها ناصر الذي شارك في أحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي، وناجي اللبناني الذي أعاد مراجعة قناعاته السياسية السابقة، ونشأت القادم من الجولان السوري المحتل، إضافة إلى بهاء الدين، شيخ الطريقة الصوفية الذي يحيط الغموض بشخصيته.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الكاتب أحمد خميس، أن رواية تلال الزعتر جاءت من قناعة راسخة بأن المجتمعات العربية ما زالت تعيش آثار تاريخها المؤلم، وتعيد إنتاج أزماته بأشكال مختلفة.

وقال: “لم تكن كتابة تلال الزعتر نزوة أدبية عابرة، بل محاولة لفهم علاقتنا المعقدة بتاريخنا المثقل بالجراح، والبحث في الكيفية التي انعكست بها الأحداث الكبرى على حياة الناس وعلاقاتهم الإنسانية”.

وأضاف: الرواية لا تسعى إلى أن تكون وثيقة تاريخية أو قراءة سياسية مباشرة، بل تحاول الاقتراب من الإنسان العربي الذي وجد نفسه محاصراً بالحروب والانقسامات والهجرات، وما تركته تلك التجارب من أثر في الذاكرة الفردية والجمعية.

وأشار خميس إلى أن العمل يركز على الحكايات الإنسانية التي قد تتوارى خلف ضجيج الأحداث الكبرى، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان الحفاظ على ذاكرة أشخاص عاشوا تلك التحولات، ودفعوا أثمانها الباهظة.

نبذة عن الكاتب والرواية

وجاءت الرواية في 316 صفحة من القطع المتوسط، وهي من إصدارات دار المرفأ للثقافة والنشر 2026.

أما أحمد خميس فهو كاتب وروائي سوري مقيم في ألمانيا، عضو في رابطة الكتاب السوريين، صدر له عدد من الأعمال الروائية، منها: خنادق الحب عام 2018، وقيامة اليتامى عام 2019، ومسرح العمى عام 2021، وحرب وموليا عام 2022، كما نشر العديد من المقالات والدراسات في الصحف والمواقع الثقافية العربية.