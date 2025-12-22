الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 22 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان: تدريس مهارة القراءة في ضوء إرشادات آكتفل، للدكتورة خلود سقباني، في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة دمشق، الساعة الـ 11 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان فاتحة الشفاء، للأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – معرض بعنوان قصص عتيقة، للفنانة يولاند عركوش، في غاليري مصطفى علي، بحي الأمين، الساعة الـ 5 مساء.

4 – محاضرة بعنوان: سمات التمكين في الدولة السورية الجديدة، يقدّمها الدكتور محمد غنايم، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5,30 مساء.

5 – أمسية جوقة الفرح الجامعية بعنوان: وصار إنساناً، في كاتدرائية سيدة النياح، باب شرقي حارة الزيتون، الساعة الـ 7 مساء.

6 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

جلسة صحفية بعنوان دور الصحافة في تعزيز التماسك المجتمعي، في قاعة التدريب بمديرية الشؤون السياسية، الساعة الـ 11 صباحاً.

إدلب:

ندوة بعنوان قيم وشيم، للباحثة والمفكرة ياسمين يوسف، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

1 – العرض المسرحي طفل زائد عن الحاجة، على مسرح نقابة الفنانين بحلب، الساعة الـ 6 مساء.

2 – عرض أفلام “إنسيديوس، رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.