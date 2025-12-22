الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 22 من كانون الأول 2025

الأجندة الثقافية 1 1 1 2 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 22 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 –  ورشة عمل بعنوان: تدريس مهارة القراءة في ضوء إرشادات آكتفل، للدكتورة خلود سقباني، في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة دمشق، الساعة الـ 11 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان فاتحة الشفاء، للأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – معرض بعنوان قصص عتيقة، للفنانة يولاند عركوش، في غاليري مصطفى علي، بحي الأمين، الساعة الـ 5 مساء.

4 – محاضرة بعنوان: سمات التمكين في الدولة السورية الجديدة، يقدّمها الدكتور محمد غنايم، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5,30 مساء.

5 – أمسية جوقة الفرح الجامعية بعنوان: وصار إنساناً، في كاتدرائية سيدة النياح، باب شرقي حارة الزيتون، الساعة الـ 7 مساء.

6 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

جلسة صحفية بعنوان دور الصحافة في تعزيز التماسك المجتمعي، في قاعة التدريب بمديرية الشؤون السياسية، الساعة الـ 11 صباحاً.

إدلب:

ندوة بعنوان قيم وشيم، للباحثة والمفكرة ياسمين يوسف، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

1 – العرض المسرحي طفل زائد عن الحاجة، على مسرح نقابة الفنانين بحلب، الساعة الـ 6 مساء.

2  – عرض أفلام “إنسيديوس، رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

القاعة الشامية في المتحف الوطني بدمشق.. نموذج حي للبيت الدمشقي الأصيل
الموسيقار مالك جندلي يعلن انطلاق “سيمفونية سورية من أجل السلام” احتفالاً بذكرى التحرير
معرض “عبلة في باب توما” للفنان السوري بطرس المعري في غاليري “أوربانيست” بدبي
كلية السياحة تنظم جولة ثقافية تعريفية لطلابها في المتحف الوطني ودمشق القديمة
سوريا تشارك في مؤتمر شاندي الدولي حول الثقافة والتنمية والسلام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك