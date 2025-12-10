سوريا ضمن تسع دول عربية تُدرج البِشْت على التراث الثقافي اللامادي لليونسكو

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة إدراج “البشت” ( البردة الرجالية التقليدية ) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث اللامادي المنعقدة في نيودلهي، الهند، في الفترة من الـ 8 إلى الـ 13 من كانون الأول 2025.

ملفٌّ عربيٌ مشتركٌ وثمرةُ تعاونٍ إقليمي

وجاء إعلان وزارة الثقافة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن أن هذا الإدراج جاء تتويجاً لملف عربي مشترك تقدمت به تسع دول عربية، ضمت إلى جانب سوريا كلاً من: دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الوزارة: إنه بهذا الإنجاز الثقافي المهم، يصبح “البِشْت” العنصر التراثي الثامن الذي تنجح سوريا في إدراجه على لوائح التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو، ما يعزز حضور تراثها الحي في الذاكرة الإنسانية العالمية.

تأكيدٌ على عمق الموروث الثقافي وتماسك العمل العربي

وبيّنت وزارة الثقافة أن هذا الإنجاز يرسخ الحضور الدولي للرموز الثقافية العربية الأصيلة، ويعكس نجاعة وأهمية العمل العربي المشترك في صون التراث اللامادي وحمايته وتعزيز حضوره على الخارطة الثقافية العالمية.

وجدّدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها الحثيثة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لحماية التراث السوري اللامادي وتوثيقه وإبراز قيمته ومكانته، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والإرث الحضاري للإنسان السوري، وإسهاماً ثرياً في التراث الإنساني العالمي.

ما هو البشت

يذكر أن البشت هو رداء تقليدي عربي طويل مفتوح من الأمام، غالباً ما يُصنع من الصوف أو الكتان أو الحرير، ويُلبس فوق الثوب (الثوب أو الدشداشة) في المناسبات الرسمية والاجتماعية، يتميز باللون الأسود أو البني أو الأبيض، وغالباً ما يكون مزيناً بحواف ذهبية أو فضية (التطريز أو “الزخارف”)، ويُرتدى عادةً في المناسبات الرسمية والاحتفالات.