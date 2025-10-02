فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس

IMG 0035 فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت دائرة طرطوس القديمة، وبرعاية مجلس مدينة طرطوس، اليوم فعالية فنية تهدف إلى دعم مواهب الأطفال واليافعين وتسليط الضوء على إنجازاتهم في المجال الفني، وذلك في صالة المعارض بطرطوس القديمة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس شادي حليمة أن الفعالية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم، لإعداد جيل مبدع يسهم في بناء مستقبل سوريا.

IMG 0052 فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس

وبينت المهندسة ميس حجوز منظمة الفعالية، أن 25 طفلاً ويافعاً شاركوا بلوحات فنية وأشغال يدوية متنوعة تشمل فن لف الورق، الإكسسوار، الشمع، والمأكولات، مقدمة جميع الخدمات بالمجان لدعم المواهب.

وعبر المشاركون عن شغفهم بالفن وأهمية هذه الفعاليات في عرض مواهبهم، حيث وصف اليافع آدم دواليبي تجربته بالمميزة، بينما اعتبرت ديمة وإيفا سركس وصباح وبانا ديوب الفعالية فرصة ممتعة ومفيدة للتعريف بأعمالهم الفنية.

IMG 0039 فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس
IMG 0045 فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس
IMG 0036 فعالية لدعم المواهب الفنية عند الصغار واليافعين في طرطوس
