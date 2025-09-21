محاضرة عن الخط العربي للفنان منير الشعراني في حمص

حمص-سانا

استضاف المسرح الأرثوذكسي في حي بستان الديوان بحمص القديمة محاضرة للفنان منير الشعراني، تناول فيها رؤيته المعاصرة لفن الخط العربي، وذلك ضمن معرضه الحالي “إيقاعات خطية”.

ونظمت مؤسسة “تراثنا” المحاضرة؛ لتسليط الضوء على التاريخ العريق للخط العربي وتجربة الشعراني الفريدة، التي تمزج بين الالتزام بالقواعد التقليدية والإبداع التشكيلي المعاصر.

واستعرض الشعراني التطور التاريخي للخط العربي منذ ما قبل الإسلام بـ 600 عام، مروراً بمنهجته في عصر الدواوين، وإضافة النقاط في العصر الأموي، وصولاً إلى ازدهاره في العصر العباسي وتطوره المستمر حتى اليوم.

كما شارك الفنان قصة شغفه بالخط التي بدأت في سن العاشرة، وتعلمه على يد الخطاط الراحل أحمد الباري في حمص، وتأثير دراسته الأكاديمية للرسم والتصوير على تطوير أسلوبه المميز الذي يجمع بين الكتابة والفنون التشكيلية.

يذكر أن الفنان منير الشعراني (مواليد حمص 1962)، يعد من أبرز الخطاطين العرب المعاصرين، ويتميز بأسلوبه الذي يزاوج بين الأصالة والحداثة، مستلهماً نصوص لوحاته من الشعر والصوفية والحكمة والآيات القرآنية.

