عودة المغامرة الكلاسيكية إلى السينما… نسخة جديدة من «جزيرة الكنز» قيد التحضير

موسكو-سانا

تستعد شركة «تسنتارال بارتنر شيب» الروسية لإنتاج نسخة سينمائية جديدة من الفيلم العائلي المقتبس عن رواية «جزيرة الكنز» الشهيرة للكاتب البريطاني روبرت لويس ستيفنسون، على أن يُعرض العمل في الأول من كانون الثاني عام 2029.

ووفق ما نقلته وكالة «تاس» أمس الجمعة عن الخدمة الصحفية للشركة، فإن العمل جارٍ حالياً على تطوير سيناريو الفيلم، الذي سيتضمن أيضاً مقطوعات موسيقية معروفة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير المقتبس عن الرواية نفسها، مع تحديد مطلع عام 2029 موعداً مبدئياً للعرض.

ويشارك في كتابة السيناريو أندريه زولوتاريف، بينما يتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة MEM Cinema Production ومنصتي Okko وPremier، إلى جانب استوديو Videoprokat، فيما تتولى شركة «تسنتارال بارتنر شيب» مهام التوزيع.

يُذكر أن أعمالاً سينمائية وتلفزيونية روسية عديدة مستوحاة من رواية «جزيرة الكنز» سبق أن قُدمت، من أبرزها فيلم عام 1937 للمخرج فلاديمير فاينشتوك، وفيلم عام 1971 للمخرج يفغيني فريدمان، إضافة إلى مسلسل تلفزيوني عام 1982، وفيلم الرسوم المتحركة الشهير عام 1988 للمخرج دافيد تشيركاسكي، الذي جمع بين الرسوم المتحركة ومشاهد حية من الممثلين.