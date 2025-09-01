شموع يدوية تضيء جناح وزارة الزراعة في معرض دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

“اصنع شمعتك بنفسك”، بهذه الكلمات أشعلت دعاء شاهين شمعة مشروعها الصغير المعروض في جناح وزارة الزراعة بمعرض دمشق الدولي في دورته الـ 62، والذي أطلقته قبل خمس سنوات بمساعدة عائلتها.

وأوضحت شاهين في تصريح لمراسل سانا، أن الفكرة بدأت مع قيام العائلة بصناعة الصابون المعقم للأطفال يدوياً خلال فترة جائحة كورونا عام 2020، حيث قررت توسيع العمل وصنع شموع تضاف إليها زيوت عطرية، تجمع بين وظيفة الديكور وتأثيرها الإيجابي على المزاج والاسترخاء.

ولفتت شاهين إلى أن الشموع التي تنتجها تعتمد على شمع الصويا والبرافين، إضافة إلى ابتكارها نوعاً جديداً هو الشمع الرملي المصنع من شمع نباتي طبيعي على شكل حبيبات بيضاء ناعمة، آمنة وصديقة للبيئة، تتيح احتراقاً نظيفاً دون ملوثات، وتُقدَّم ضمن أوعية زجاجية أو فخارية بأشكال مميزة.

وأشارت شاهين إلى أن الشموع خيار مفضل لعشّاق التصاميم اليدوية، ووسيلة للتزيين في المنازل والمناسبات وصنع الهدايا، مبينةً أنها تجري دورات تدريبية للأطفال والكبار على صناعة الشموع.

كما عرضت شاهين مجموعة من المشغولات اليدوية المتنوعة، من بينها قطع مصنوعة من الكونكريت، ومستلزمات نسائية بالكريستال والخرز والجبسين، إضافة إلى زهور مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ومقاومة للتلف.

وترى شاهين أن معرض دمشق الدولي يشكل منصة مهمة للتواصل مع الزوار السوريين والعرب والأجانب، ومع الشركات المحلية والخارجية، بما يفتح آفاق التعاون لتطوير المشروع وتوسيع انتشاره في السوق المحلية والدخول إلى الأسواق الخارجية.

وتشهد الأجنحة السورية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 إقبالاً كبيراً من الزوار المحليين والعرب والأجانب، وتستمر فعالياته حتى الـ 5 من أيلول المقبل.