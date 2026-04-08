ضمن فعاليات أسبوع الثقافة للتراث المادي.. زيارة طلابية إلى مدرج جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية الثقافة في اللاذقية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف زيارة ميدانية إلى مدرج جبلة الأثري، بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الثقافة للتراث المادي الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وأوضح مدير الثقافة في اللاذقية أحمد شريقي في تصريح لمراسل سانا، أن تخصيص أسبوع للتراث المادي يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الثقافة بأهمية هذا الإرث الحضاري بوصفه انعكاساً لتاريخ سورية العريق وجذورها الضاربة في عمق الحضارة الإنسانية، مشيراً إلى أن مدرج جبلة يمثل أحد أبرز المعالم الأثرية التي تجسد المكانة الحضارية لسوريا.

وبيّن شريقي أن إشراك الطلبة في هذه الزيارات الميدانية يسهم في تعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم، وترسيخ ثقافة الانتماء والحفاظ على الموروث الثقافي.

ولفت مدير الثقافة إلى أن الاطلاع المباشر على المعالم الأثرية يرسخ الوعي بقيمة هذه المواقع، ويعزز إدراك الأجيال الناشئة لأهميتها التاريخية والحضارية، ويسهم في ترسيخ ثقافة المكان وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.

بدوره، أكد مدير منطقة جبلة هاني وهبه، أن مدرج جبلة يعد من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، ويحمل قيمة حضارية وسياحية مهمة تستوجب تسليط الضوء عليها وتعريف الأجيال الجديدة بها، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الطلبة والتراث الحضاري السوري.

وأشار وهبة إلى أن مثل هذه الأنشطة الثقافية تسهم في تنمية الوعي لدى الطلبة بأهمية المواقع الأثرية، وتعزز دورها الثقافي والسياحي، بما يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وإبراز مكانته التاريخية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها مديرية الثقافة في اللاذقية خلال أسبوع التراث المادي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي السوري، وترسيخ قيم الحفاظ عليه بوصفه جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية والتاريخ الحضاري لسوريا.